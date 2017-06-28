В посёлках Калининское, Двинское и на пер. Вишневом в Гусеве отремонтируют уличное освещение
28 июнь 2017, 20:37
Городская администрация ищет подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту уличного освещения на ул. Молодежной в посёлке Калининское, ул. Центральной в посёлке Двинское и на пер. Вишневом в городе Гусеве. Информация об этом размещена на сайте единой информационной системы в сфере закупок.
Данный ремонт проходит по программе конкретных дел. В посёлке Двинское и на пер. Вишневом в Гусеве установят по пять новых светильников, в посёлке Калининское установят 14 новых светильников типа «Модуль Магистраль», консоль КМО-1, 64 Вт».
В посёлке Калининское на данные работы планируется потратить 397 956 рублей, в посёлке Двинское - 92 845 рублей, в пер. Вишневом в Гусеве - 73 827 рублей. Итого, максимальная цена контракта оценивается в 564 628 рублей.
Работы должны быть выполнены в течении 21 календарного дня со дня заключения Контракта. Организация, которая займётся данными работами, определится 10 июля.
Данный ремонт проходит по программе конкретных дел. В посёлке Двинское и на пер. Вишневом в Гусеве установят по пять новых светильников, в посёлке Калининское установят 14 новых светильников типа «Модуль Магистраль», консоль КМО-1, 64 Вт».
В посёлке Калининское на данные работы планируется потратить 397 956 рублей, в посёлке Двинское - 92 845 рублей, в пер. Вишневом в Гусеве - 73 827 рублей. Итого, максимальная цена контракта оценивается в 564 628 рублей.
Работы должны быть выполнены в течении 21 календарного дня со дня заключения Контракта. Организация, которая займётся данными работами, определится 10 июля.
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