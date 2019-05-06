Воины Гусевского гарнизона активно готовятся к Дню Победы

6 мая 2019, 22:26

Воины Гусевского гарнизона активно готовятся к торжественному маршу, который пройдет по улице Героя Советского Союза Зои Космодемьянской 9 мая.



Если до этого они тренировались на территории части, то вот уже несколько дней репетиции проходят на месте, где состоятся главные торжества по случая празднования 74-й годовщины Великой Победы.



Отметим, что подготовка военнослужащих Гусевского гарнизона к праздничным мероприятиям, посвященным 74-й годовщине Великой Победы, будет проходить ещё 7 мая. С 20:00 до 23:00 будет полностью перекрыто движение по ул. Зои Космодемьянской от перекрестка с ул. Ульяновых, до перекрестка с ул. Школьной. Также будет перекрыто движение по улице Ульяновых от перекрестка с ул. Красноармейской, по улице Победа от перекрестка с ул. Красноармейской и по улице Профсоюзной. На это время по ул. Школьной будет осуществляться двустороннее движение.

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