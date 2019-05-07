255 Отдел государственного архитектурно-строительного надзора Министерства обороны России (Калининград) наложил штраф в 0,5 млн рублей на ФКУ «Управление заказчика капитального строительства МО РФ» (Москва) за нарушения при обустройстве военного городка в Гусеве (Калининградская область), сообщает информационное агентство «Русский Запад».
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В июне 2018 года Минобороны заключило госконтракт с ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» на строительно-монтажные работы в городке. Работы проводились без разрешения на строительство, что было установлено в суде.
В своё оправдание заказчик работ указал, что действовал «в состоянии крайней необходимости». Однако суду так и не показали доказательств того, что устройство монолитных перекрытий на высоту до 3 этажей, частичный демонтаж фундамента и устройство котлована были направлены на предотвращений аварийных ситуаций.
В Гусеве возводили военный городок без разрешения на строительство
7 мая 2019, 17:03
военные военный городок
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