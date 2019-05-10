/ / / Пивоварня Гумбиннена

Налог на производство пива для местных жителей в Гумбиннене был установлен в 1726 году. В 1746 году появилась первая гильдия пивоваров.
Исходя из пивных пробок, которые в здесь находили в большом количестве, в Гумбиннене было порядка 30 пивоварен. К концу XIX века небольшие пивоварни стали нерентабельны, и в 1882 году появилось крупное объединение пивоваров гумбиннена «Aktiebrauerai zu Gumbinntn». Среди местного населения были популярны пивоварни Феликса Фюрстенберга, Брасса и Шавалер.
Пивоварня на пересечении улиц Бисмаркштрассе и Роон-штрассе. Вид со двора. Фотография сделана в 1935 году.
В такой таре продавалось Гумбинненское пиво.
К началу XX века заработала объединённая пивоварня на пересечении улиц Бисмаркштрассе (Тильзитенштрассе) и Роон-штрассе (Брауерай-штрассе). Сейчас это пересечение улиц Московской и Ломоносова. Предприятие было оснащено всем необходимым для крупного производства, в том числе и электричеством. Здесь варили пиво для всей Пруссии.
Так здание бывшей пивоварни на пересечении улиц Бисмаркштрассе и Роон-штрассе выглядит наши дни. Фотографии с Google карты.
В Советское время в здании объединенных пивоварен работала фабрика Чайка.
Владимир Летягин