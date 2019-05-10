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Информационный сайт города Гусева

Пивоварня Гумбиннена

10 мая 2019, 19:09
Пивоварня на пересечении улиц Бисмаркштрассе и Роон-штрассе. Фотография сделана в 1910 году Пивоварня на пересечении улиц Бисмаркштрассе и Роон-штрассе. Фотография сделана в 1910 году.
Как и в каждом немецком городе, в Гумбиннене варили пиво. Когда здесь появилась первая пивоварня, — сказать сложно. По всей видимости сразу после получения Гумбинненом статуса города.

Налог на производство пива для местных жителей в Гумбиннене был установлен в 1726 году. В 1746 году появилась первая гильдия пивоваров.

Исходя из пивных пробок, которые в здесь находили в большом количестве, в Гумбиннене было порядка 30 пивоварен. К концу XIX века небольшие пивоварни стали нерентабельны, и в 1882 году появилось крупное объединение пивоваров гумбиннена «Aktiebrauerai zu Gumbinntn». Среди местного населения были популярны пивоварни Феликса Фюрстенберга, Брасса и Шавалер.

Пивоварня на пересечении улиц Бисмаркштрассе и Роон-штрассе. Вид со двора. Фотография сделана в 1935 году
Пивоварня на пересечении улиц Бисмаркштрассе и Роон-штрассе. Вид со двора. Фотография сделана в 1935 году.

В такой таре продавалось Гумбинненское пиво
В такой таре продавалось Гумбинненское пиво.

К началу XX века заработала объединённая пивоварня на пересечении улиц Бисмаркштрассе (Тильзитенштрассе) и Роон-штрассе (Брауерай-штрассе). Сейчас это пересечение улиц Московской и Ломоносова. Предприятие было оснащено всем необходимым для крупного производства, в том числе и электричеством. Здесь варили пиво для всей Пруссии.

Так здание бывшей пивоварни на пересечении улиц Бисмаркштрассе и Роон-штрассе выглядит наши дни. Фотографии с Google карты
Так здание бывшей пивоварни на пересечении улиц Бисмаркштрассе и Роон-штрассе выглядит наши дни. Фотографии с Google карты.

В Советское время в здании объединенных пивоварен работала фабрика Чайка.

Владимир Летягин
история Гумбиннен
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А
# 1Анатолий Фесенко
http://www.brauwesen-historisch.de/Ost/gumbinnen02.html
Как же много неточностей и искажений в статье! Всё исправлять - это всё полностью переписывать, не стану. Но кое-что уточню: 1748 г. - это основание пивоварни (далеко не первой!) на Тильзитерштрассе (позже - Бисмаркштрассе, ныне - ул. Московская), которая позже стала Vereinige Brauerei Gumbinnen A.G. - акционерным обществом пововаров Гумбиннена. На третьем фото представлено бывшее здание дирекции пивоварни, ныне - жилой дом. 
Вчера, 20:38   ЦитироватьОтветить
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