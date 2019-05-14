Родился потомок дочери князя Владимира Добронеги (а именно от неё и польского короля Казимира ведёт свою родословную Магнусс Фон Браун) в 1878 году недалеко от Прейсиш Эйлау, сейчас это город Багратионовск. Учился в Кёнигсберге на юриста и работал в Познани и Берлине.
До должности президента Гумбинненского правительства Магнусс Фон Браун работал начальником полиции Штетина, сейчас это поселение находится на территории Польши, и чиновником оккупационной администрации Кайзера в Прибалтике.
Карьерау чиновника Вейнмарской республики прервало участие в путче Каппа. После этих событий он был уволен с госслужбы.
До 1932 года Магнусс Фон Браун занимался сельской кооперацией. В 1932–1933 годах до прихода Гитлера к власти занимал пост министра продовольствия и сельского хозяйства Германии.
Магнусс Фон Браун не поддерживал Национал-социалистическую партию Германии и не занимал при Гитлере никаких постов. Можно сказать, что с этого времени он находился на пенсии.
После окончания Второй мировой войны Магнусс Фон Браун последовал за сыном в США, но позже вернулся в Германию, где умер в 1972 году в городе Обераудорф.
Владимир Летягин