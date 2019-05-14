14 мая 2019, 19:44

Владимир Летягин

Вернера Фон Брауна знают наверное многие. По крайней мере хочется так думать. Его отец Магнусс Александр Фрайхер Фон Браун, президент Гумбинненского правительства в 1919–1920 годах, известен намного меньше. Хотя он связан с городом Гумбинненом гораздо больше, чем его сын.Родился потомок дочери князя Владимира Добронеги (а именно от неё и польского короля Казимира ведёт свою родословную Магнусс Фон Браун) в 1878 году недалеко от Прейсиш Эйлау, сейчас это город Багратионовск. Учился в Кёнигсберге на юриста и работал в Познани и Берлине.До должности президента Гумбинненского правительства Магнусс Фон Браун работал начальником полиции Штетина, сейчас это поселение находится на территории Польши, и чиновником оккупационной администрации Кайзера в Прибалтике.Карьерау чиновника Вейнмарской республики прервало участие в путче Каппа. После этих событий он был уволен с госслужбы.До 1932 года Магнусс Фон Браун занимался сельской кооперацией. В 1932–1933 годах до прихода Гитлера к власти занимал пост министра продовольствия и сельского хозяйства Германии.Магнусс Фон Браун не поддерживал Национал-социалистическую партию Германии и не занимал при Гитлере никаких постов. Можно сказать, что с этого времени он находился на пенсии.После окончания Второй мировой войны Магнусс Фон Браун последовал за сыном в США, но позже вернулся в Германию, где умер в 1972 году в городе Обераудорф.