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Информационный сайт города Гусева

Магнусс Александр Фрайхер Фон Браун — потомок дочери крестителя Руси

14 мая 2019, 19:44
Магнусс Александр Фрайхер Фон Браун в первом ряду крайний слева Магнусс Александр Фрайхер Фон Браун в первом ряду крайний слева
Вернера Фон Брауна знают наверное многие. По крайней мере хочется так думать. Его отец Магнусс Александр Фрайхер Фон Браун, президент Гумбинненского правительства в 1919–1920 годах, известен намного меньше. Хотя он связан с городом Гумбинненом гораздо больше, чем его сын.

Родился потомок дочери князя Владимира Добронеги (а именно от неё и польского короля Казимира ведёт свою родословную Магнусс Фон Браун) в 1878 году недалеко от Прейсиш Эйлау, сейчас это город Багратионовск. Учился в Кёнигсберге на юриста и работал в Познани и Берлине.

До должности президента Гумбинненского правительства Магнусс Фон Браун работал начальником полиции Штетина, сейчас это поселение находится на территории Польши, и чиновником оккупационной администрации Кайзера в Прибалтике.

Карьерау чиновника Вейнмарской республики прервало участие в путче Каппа. После этих событий он был уволен с госслужбы.

До 1932 года Магнусс Фон Браун занимался сельской кооперацией. В 1932–1933 годах до прихода Гитлера к власти занимал пост министра продовольствия и сельского хозяйства Германии.

Магнусс Фон Браун не поддерживал Национал-социалистическую партию Германии и не занимал при Гитлере никаких постов. Можно сказать, что с этого времени он находился на пенсии.

После окончания Второй мировой войны Магнусс Фон Браун последовал за сыном в США, но позже вернулся в Германию, где умер в 1972 году в городе Обераудорф.

Владимир Летягин
Гумбиннен история
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л
# 1лана
СПАСИБО ЗА ИНТЕРЕСНУЮ ИСТОРИЮ
14 мая 2019 20:44   ЦитироватьОтветить
11
1
# 2123
Ура!!! Ракетостроение принадлежит русским. Покапаться в истории и мы узнаем, что фон Браун и Королев-родственники в третьем покалении. А что, вон по венам Барашки Абама течёт кровь английских, ирландских и шотландских королей течёт. 
14 мая 2019 20:57   ЦитироватьОтветить
00
л
# 3лана
ВСЕ МЫ РОДСТВЕННИКИ И ПРОИЗОШЛИ ОТ ОДНОГО ПРЕДКА - ОБЕЗЬЯНЫ. Ч.ДАРВИН
14 мая 2019 22:06   ЦитироватьОтветить
20
Г
# 4Гость Кило Ирисок
значит Вернер фон Браун является родственником леди Дианы Спенсер...)

Леди Ди была связана с Рюриком через киевскую княжну Добронегу, дочь Владимира Святого, которая вышла замуж за польского князя Казимира Восстановителя. Об этом сообщает Рамблер. 


Признаки зова крови
Брак с принцем Чарльзом, в котором течет кровь Романовых: принц Уэльский является прапраправнуком Николая I. Интересно, что последняя (и первая), „монархическая“, брачная связь Рюриковичей и Романовых пришлась на февраль 1547 год, когда семнадцатилетний Иоанн IV взял в жены Анастасию Романовна Захарьину-Юрьеву. Через 434 года принц Чарльз, наследник британской короны, женился на Диане Спенсер. Первый союз Рюриковичей и Романовых закончился безвременной смертью царицы. Второй — тоже завершился драматично. Возможно, кровь Рюрика плохо уживается с Романовским геном… Об этом сообщает Рамблер.
Вчера, 09:19   ЦитироватьОтветить
11

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