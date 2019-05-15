Журналисты региона получили профессиональные награды. Лучшие статьи, телепередачи, радиоэфир, интернет-публикации оценивали авторитетные эксперты. Премию организовал региональный союз журналистов. Авторов награждали как по видам СМИ, так и в тематических категориях. Так передача нашей компании «Служу на Балтике, служу России» (ведущий Руслан Смолин) отмечена как одна из лучших среди материалов и циклов о вооружённых силах.
Журналистами года названы также ведущие детской радиопередачи ГТРК «Калининград» и авторы программы «Вести. Туризм».
Кирилл Рязанцев и Дара Найдёнова, журналисты ГТРК «Калининград»:
— Телевидение — это, прежде всего, эмоции. Мы старались передать свои эмоции, и, видимо, отклик получили тот самый, на который рассчитывали. Главное — это любить то, что делаешь. Конечно, когда зритель видит, что ведущий в программе или её автор выкладывается на сто процентов, это не может не вызвать реакцию.
Анна Алиева и Михаил Дюков, журналисты ГТРК «Калининград»:
— Очень важно, что это, к сожалению, единственная детская программа сегодня на калининградском радио вообще на всех радиостанциях. А дети отвечают очень интересно, очень увлекательно. И всегда приятно с ними поговорить.
Уроженка Гусева названа Журналистом года
15 мая 2019, 11:56Дария Найдёнова
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