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Информационный сайт города Гусева

Уроженка Гусева названа Журналистом года

15 мая 2019, 11:56
Журналисты региона получили профессиональные награды. Лучшие статьи, телепередачи, радиоэфир, интернет-публикации оценивали авторитетные эксперты. Премию организовал региональный союз журналистов. Авторов награждали как по видам СМИ, так и в тематических категориях. Так передача нашей компании «Служу на Балтике, служу России» (ведущий Руслан Смолин) отмечена как одна из лучших среди материалов и циклов о вооружённых силах.

Журналистами года названы также ведущие детской радиопередачи ГТРК «Калининград» и авторы программы «Вести. Туризм».

Кирилл Рязанцев и Дара Найдёнова, журналисты ГТРК «Калининград»:
— Телевидение — это, прежде всего, эмоции. Мы старались передать свои эмоции, и, видимо, отклик получили тот самый, на который рассчитывали. Главное — это любить то, что делаешь. Конечно, когда зритель видит, что ведущий в программе или её автор выкладывается на сто процентов, это не может не вызвать реакцию.

Анна Алиева и Михаил Дюков, журналисты ГТРК «Калининград»:
— Очень важно, что это, к сожалению, единственная детская программа сегодня на калининградском радио вообще на всех радиостанциях. А дети отвечают очень интересно, очень увлекательно. И всегда приятно с ними поговорить.

Дария Найдёнова
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Е
# 1ЕвГен
...деградация...
Вчера, 13:25   ЦитироватьОтветить
61
З
# 2Зритель
Такой себе местечковый междусобойчик.. С учетом того, что местное тв смотрит стремящееся к нулю количество жителей, то такие грамоты можно штамповать ежемесячно, и награждать в порядке длинны языка и качества вылизывания. 
Вчера, 15:09   ЦитироватьОтветить
131
Г
# 3Горбатый
Да уж. Найдёнова уже отметилась тут. Если это лучшие, то представляю какие остальные. 
Не пойму зачем муженёк фамилию сменил? 
Вчера, 15:47   ЦитироватьОтветить
70
П
# 4Протуберанец
Горбатый,
Это сейчас модно: Скоробеева (Скобеева) и Попов для примера. Чтоб славу не делить на двоих. Дебилы бл..ь.
Вчера, 16:41   ЦитироватьОтветить
20
Г
# 5Гусевец
Во как! А мы то всё время считали, что Гусев опозорила именно она! Мнение остаётся всё таким же.
Вчера, 17:35   ЦитироватьОтветить
41
Р
# 6Русский
Не журналисты а сливные бачки !!!!!
Вчера, 20:45   ЦитироватьОтветить
51
0
# 7005
ЕвГен,
В каждой бочке затычка !!!

Сегодня, 08:57   ЦитироватьОтветить
02
Е
# 8ЕвГен
005,
Фанат Дары-Дарии? 
Сегодня, 10:52   ЦитироватьОтветить
20

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