/ / / Уроженка Гусева названа Журналистом года

15 мая 2019, 11:56

Журналисты региона получили профессиональные награды. Лучшие статьи, телепередачи, радиоэфир, интернет-публикации оценивали авторитетные эксперты. Премию организовал региональный союз журналистов. Авторов награждали как по видам СМИ, так и в тематических категориях. Так передача нашей компании «Служу на Балтике, служу России» (ведущий Руслан Смолин) отмечена как одна из лучших среди материалов и циклов о вооружённых силах.Журналистами года названы также ведущие детской радиопередачи ГТРК «Калининград» и авторы программы «Вести. Туризм».