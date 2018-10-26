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Информационный сайт города Гусева

Скандально известная журналистка Дария Найдёнова назвала калининградцев «идиотами» и «баранами»

26 октября 2018, 13:57
Скандально известная журналистка Дария Найдёнова назвала калининградцев «идиотами» и «баранами»
История с сомнительной затеей Калининградской общественной палаты по переименованию аэропорта вышла на новый уровень. Вчера федеральные СМИ написали о том, что в регионе зреют протесты против этой несвоевременной инициативы. Жители региона полагают, что подозрительная спешка и размах пропаганды, скорее всего связан с освоением членами платы хороших бюджетов, рассказывает сайт «Калининград 24».

В комментариях к статье «Калининграде готовятся пикеты против нового названия аэропорта Храброво», которая была размещена в соцсетях. Сотрудница ГТРК Дария Найдёнова написала резкое замечание в адрес недовольных сомнительной инициативой общественной палаты:

«Идиоты, без слез не взглянешь… Никого переименовывать и не собирались. Ему просто присвоят имя Великого человека. Даже документы переделывать в основном не будут, в этом-то все и дело. Бараны… Честное слово».

Скандально известная журналистка Дария Найдёнова назвала калининградцев «идиотами» и «баранами»

Пользователи соцсетей были возмущены таким высокомерием человека, являющегося лицом государственной телекомпании.

«Нормальная ситуация, когда работник государственного телеканала называет оппонентов, граждан России, людей, из чьих налогов получает зарплату „баранами“ и „идиотами“? Заскринил как иллюстрацию уровня культуры и любви к своему народу».

Чуть позже журналист Алексей Шабунин разместил в своем блоге скриншот перепалки, сопроводив это такими словами:

«В дискуссии об оставлении Храброво в покое в ход пошла тяжёлая вербальная артиллерия. Кто думает иначе, чем предписано, даже в таком неполитическом (или нет?!) вопросе, „баран“ и „идиот“. Ну, что ж… Иногда большое рушится из-за мелочей».

Это вызвало очередной всплеск критики в адрес Найдёновой. Но работница ГТРК «Калининград» абсолютно не чувствовала себя виноватой, заявив:

«Сотрудник чего угодно имеет право высказывать свое мнение. „Идиот“ и „баран“ — не бранные, литературные слова. И именно такими я считаю вас всех, провокаторов, которые пользуются доверчивостью горожан, откровенно их обманывают, или возможно, что ещё хуже, сами не в состоянии понять суть происходящего. В ризоидном мире постмодерна вы оцениваете людей по трём фотографиям, сделанным 5 лет назад, и его месту жительства. Живя в России, вы называете мой родной город Гусев Гумбинненом! Моей грамотности достаточно, чтобы причислить вас к идиотам в классическом понимании это слова. (тут стоит залезть в словарь) Пусть будет так, извиняюсь за баранов, животные эти прекрасны».

Напомним, что Дария Найденова родом из города Гусева.

В мае 2017 года, на сайте Gusev-Online появилась статья Найдёновой в ответ на репортаж «Нового Калининграда», посвященный визиту врио губернатора в Гусев. После публикации Алексей Милованов сделал демотиваторы из фотографий, опубликованных на личной странице во «ВКонтакте» Найдёновой, а в качестве подписей использовал цитаты из её статьи. Милованов опубликовал эти коллажи на своей личной странице в Facebook.

После этого Николай Долгачев позвал ее в ГТРК «Калининград» вести ток-шоу, а через какое-то время Дария Найдёнова подала на Милованова в суд с требованием возместить моральный ущерб в размере 1 миллиона рублей. Суд в итоге она выиграла, правда моральный ущерб судьи оценили в 5 тысяч рублей, что в 200 раз меньше запрашиваемой суммы.
Дария Найдёнова
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Настин
# 1Настин
Скандально известная? Весь скандал и недоумение заключался в том, что на пустом месте её начал пиарить сама ВГТРК. Видимо муженёк постарался, кстати который зачем-то сменил фамилию. Хвайлей как известно тоже постарался своим "Вся калининградская блогосфера возмущена..." laughing Весь смысл этого "скандала" заключался в трудоустройстве Найдёновой.

И получился вот такой семейный подряд:
Сегодня, 14:41   ЦитироватьОтветить3
ЕвГен
# 2ЕвГен
Епт,так она то Дария,то Дара....только ума всё не прибавится никак!!! Только город позорит!
Сегодня, 15:14   ЦитироватьОтветить3
Кирилъ
# 3Кирилъ
Интересно,почему нельзя называть Гусев Гумбинненом? Это запрещено законом? Я не умаляю подвиг советских солдат,но лично мне,старое название импонирует больше.
Сегодня, 15:17   ЦитироватьОтветить2
саша
# 4саша
нет неуважаемый кирил таким образом ты умаляешь Великий подвиг Советского Народа а если нравятся нерусские названия то живи в Германии или Израиле или в какой нибудь другой земле обетованной
Сегодня, 15:29   ЦитироватьОтветить2
Кирилъ
# 5Кирилъ
саша,
Это я уже без Вас разберусь где мне жить. То,что мы живём до сих пор в немецких зданиях,пользуемся немецкой канализацией,футбольная команда "Смена" играет на стадионе где выступал Гитлер..это не умалят подвиг,описанный Вами?
Сегодня, 15:37   ЦитироватьОтветить2
саан
# 6саан
Хотелось бы услышать реакцию руководства ВГТРК на столь хамское поведение Дашки Найденовой.
Сегодня, 15:38   ЦитироватьОтветить4
Я
# 7Я
саша,
Петербург тоже имеет иностранное происхождение. А сколько сотен тысяч погибло за Ленинград.
Сегодня, 16:23   ЦитироватьОтветить1
Горожанин
# 8Горожанин
В наше время для карьеры куда важнее хамство, наглость и высокомерие, чем порядочность и профессионализм.
Сегодня, 17:00   ЦитироватьОтветить4
Мечтатель
# 9Мечтатель
Вот срамота то какая... публичный человек. Как не стыдно ей, причислить народ к животным шерстяным, получается и она такая же, или она с Гондураса родом. Мерзость, воля эмоций тут не уместна. Утром в уютной комнате , сидя на камушке белом эмоции надо выпускать.
Сегодня, 18:13   ЦитироватьОтветить1
Кадр
# 10Кадр
Кирилъ,
А вы только Гусев называете по-другому, т.е. как вам импонирует? А другие города? Ну там Инстербург, Рагнит, Кранц, Мемель? Тверь или Калинин? Питер или Ленинград? А может Петроград? Сталинград или Волгоград?
Сегодня, 18:39   ЦитироватьОтветить0

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