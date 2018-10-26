/ / / Скандально известная журналистка Дария Найдёнова назвала калининградцев «идиотами» и «баранами»

История с сомнительной затеей Калининградской общественной палаты по переименованию аэропорта вышла на новый уровень. Вчера федеральные СМИ написали о том, что в регионе зреют протесты против этой несвоевременной инициативы. Жители региона полагают, что подозрительная спешка и размах пропаганды, скорее всего связан с освоением членами платы хороших бюджетов, рассказывает сайт «Калининград 24».
В комментариях к статье «Калининграде готовятся пикеты против нового названия аэропорта Храброво», которая была размещена в соцсетях. Сотрудница ГТРК Дария Найдёнова написала резкое замечание в адрес недовольных сомнительной инициативой общественной палаты:
«Идиоты, без слез не взглянешь… Никого переименовывать и не собирались. Ему просто присвоят имя Великого человека. Даже документы переделывать в основном не будут, в этом-то все и дело. Бараны… Честное слово».
Пользователи соцсетей были возмущены таким высокомерием человека, являющегося лицом государственной телекомпании.
«Нормальная ситуация, когда работник государственного телеканала называет оппонентов, граждан России, людей, из чьих налогов получает зарплату „баранами“ и „идиотами“? Заскринил как иллюстрацию уровня культуры и любви к своему народу».
Чуть позже журналист Алексей Шабунин разместил в своем блоге скриншот перепалки, сопроводив это такими словами:
«В дискуссии об оставлении Храброво в покое в ход пошла тяжёлая вербальная артиллерия. Кто думает иначе, чем предписано, даже в таком неполитическом (или нет?!) вопросе, „баран“ и „идиот“. Ну, что ж… Иногда большое рушится из-за мелочей».
Это вызвало очередной всплеск критики в адрес Найдёновой. Но работница ГТРК «Калининград» абсолютно не чувствовала себя виноватой, заявив:
«Сотрудник чего угодно имеет право высказывать свое мнение. „Идиот“ и „баран“ — не бранные, литературные слова. И именно такими я считаю вас всех, провокаторов, которые пользуются доверчивостью горожан, откровенно их обманывают, или возможно, что ещё хуже, сами не в состоянии понять суть происходящего. В ризоидном мире постмодерна вы оцениваете людей по трём фотографиям, сделанным 5 лет назад, и его месту жительства. Живя в России, вы называете мой родной город Гусев Гумбинненом! Моей грамотности достаточно, чтобы причислить вас к идиотам в классическом понимании это слова. (тут стоит залезть в словарь) Пусть будет так, извиняюсь за баранов, животные эти прекрасны».
Напомним, что Дария Найденова родом из города Гусева.
В мае 2017 года, на сайте Gusev-Online появилась статья Найдёновой в ответ на репортаж «Нового Калининграда», посвященный визиту врио губернатора в Гусев. После публикации Алексей Милованов сделал демотиваторы из фотографий, опубликованных на личной странице во «ВКонтакте» Найдёновой, а в качестве подписей использовал цитаты из её статьи. Милованов опубликовал эти коллажи на своей личной странице в Facebook.
После этого Николай Долгачев позвал ее в ГТРК «Калининград» вести ток-шоу, а через какое-то время Дария Найдёнова подала на Милованова в суд с требованием возместить моральный ущерб в размере 1 миллиона рублей. Суд в итоге она выиграла, правда моральный ущерб судьи оценили в 5 тысяч рублей, что в 200 раз меньше запрашиваемой суммы.
Скандально известная журналистка Дария Найдёнова назвала калининградцев «идиотами» и «баранами»
26 октября 2018, 13:57
Дария Найдёнова
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