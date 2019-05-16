/ / / Вячеслав Лотарев — игрок высшей лиги и футболист ФК «Луч» (Гусев)

16 мая 2019, 20:12

Владимир Летягин

Наверное, местные любители футбола помнят Вячеслава Лотарева, игравшего в Гусевском футбольном клубе «Луч». Но не многим известно, что он дебютировал в высший российской лиге ещё в 17 лет.Каждый футбольный клуб совершает трансферы. Одним из самых любопытных трансферов в истории Гусевского футбола было появление в его составе полузащитника Лотарева в 1995 году. Дело в том, что в 1992 году он уже сыграл 6 игр за клуб высшего российского дивизиона «Шинник» (Ярославль).Появление игрока класса А в любительском клубе, да ещё в возрасте 20 лет, — явление крайне редкое в современном футболе. Но вышло так, что футбольный клуб «Балтика» заключил с ним контракт в 1994 году в надежде на то, что игрок будет прибавлять и закрепится в основе ведущей команды нашей области. По каким-то причинам этого не случилось.Лотарев сыграл несколько игр за «Балтику» и «Балтику-2» и потом был направлен в наш «Луч». Ему нужна была постоянная практика. Сезон 1995 года он провел в Гусеве, однако особых лавров нашему футбольному клубу это не принесло. Команда заняла только 12 место среди 14 участников.После пребывания в нашей команде Лотарев реанимировал. В «Балтику» он не вернулся, но после сезона в «Луче» провёл ещё много лет в профессиональном футболе. Играл во второй лиге в зоне «Запад» за несколько клубов. В чемпионатах России на профессиональном уровне провёл около 300 игр.Сейчас Вячеслав Лотарев играет в футбол в любительском клубе «Золотая бутса» (Ярославль).