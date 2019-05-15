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Список адресов, где проведут ремонт уличного освещения

15 мая 2019, 23:44
Список адресов, где проведут ремонт уличного освещения
В рамках программы конкретных дел в Гусеве будет произведен ремонт уличного освещения по адресам:

  • Багратиона (от пр. Ленина до пересечения с ул. Пригородной);
  • пос. Северный, (от дома № 25 до дома № 26);
  • пос. Поддубы, ул. Центральная (от дома № 3 до дома № 12);
  • пос. Маяковское, ул. Маяковского (от дома № 15 до дома № 20);
  • пос. Майское, ул. Лесная (от дома № 2 до дома № 6);
  • пос. Первомайское, ул. Молодежная (от дома № 3 до дома № 4);
  • пос. Лермонтово, ул. Молодежная».
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