Несмотря на то, что утром жители Гусева спешили на работу и по иным делам под дождем, сотрудники администрации не упустили возможность присоединиться к Всероссийской акции «На работу на велосипеде», даже в такую погоду. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
Глава администрации Гусевского городского округа Александр Китаев проделал путь на двухколесном друге из поселка Калининское, где проживает.
Работники городской администрации присоединились к акции «На работу на велосипеде»
17 мая 2019, 12:36
Админстрация Гусевского района
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