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Работники городской администрации присоединились к акции «На работу на велосипеде»

17 мая 2019, 12:36
Работники городской администрации присоединились к акции «На работу на велосипеде»
Несмотря на то, что утром жители Гусева спешили на работу и по иным делам под дождем, сотрудники администрации не упустили возможность присоединиться к Всероссийской акции «На работу на велосипеде», даже в такую погоду. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

Глава администрации Гусевского городского округа Александр Китаев проделал путь на двухколесном друге из поселка Калининское, где проживает.
Админстрация Гусевского района
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Город Гусев присоединился к акции «На работу на велосипеде»
Город Гусев присоединился к акции «На работу на велосипеде»
а
# 1артем
Ну конечно на велосипеде так лучше проезжать площадь разрыли теперь только на велосипеде .И по мосту долгострою не проехать не пройти .ХА ХА .
Сегодня, 12:51   ЦитироватьОтветить
20
Ж
# 2Житель
Им что мало велопарковки надо было на дороге еще поставить?
Сегодня, 13:17   ЦитироватьОтветить
30
6
# 3666
В туфлях, и на велосипеде))))А вам точно удобно Александр Александрович?
Сегодня, 13:30   ЦитироватьОтветить
30
Г
# 4ГераБуФфон
Проделал путь,говорите?...туфли ,брюки,волосики....все сухое,даже не мокрое;))))
Сегодня, 13:54   ЦитироватьОтветить
30
Г
# 5Гость Михаил
в 9 часу ехал на машине, дворники не выключал, дождь шёл. а тут только Б-с с зонтом
а после 11 часов дождя не было, так что какая-то подстава с бревном на субботнике.
Сегодня, 14:08   ЦитироватьОтветить
00
7
# 677
Ананимным диванным крысам дали повод позлоратствовать, что же вы твари не пишите под своими именами , очкуны долбаные
Сегодня, 14:23   ЦитироватьОтветить
56
ж
# 7;житель
правильно говорит Томина - детский сад, а она воспитатель...

Не серьезно...
Сегодня, 14:53   ЦитироватьОтветить
20
И
# 8Избиратель
Очередной фарс 

Цитата: 77
Ананимным диванным крысам дали повод позлоратствовать, что же вы твари не пишите под своими именами , очкуны долбаные
А ты я смотрю под своим именем написал
Сегодня, 15:27   ЦитироватьОтветить
70
М
# 9Максим Поляков
Цитата: 77
Ананимным диванным крысам

Вы батенька сами определитесь, к какой группе относитесь. 
У нас в стране демократия, вот и высказываю свое мнение все кому не лень.
"Не мы такие, жизнь такая" к/ф "Бумер".
А по сути статьи, наду будет посмотреть, насколько чиновников "хватит", постоянно так прибывать на работу (соответственно по сезону) или только на период ремонта площади. 
Сегодня, 15:31   ЦитироватьОтветить
10
Г
# 10Гость Наталья
Может траву на въезде в город лучше покосите? 
Сегодня, 15:35   ЦитироватьОтветить
20
М
# 11Миша
видео с ситуационных камер (Безопасный город) в студию, кто как ехал до работы в красный дом.

Мне нужно 10 раз с велосипеда слазить, переходить пешеходные переходы (проезжать запрещено, ПДД) если ехать по велодорожке.

Если ехать по краю дороге, то стрёмно (на Школьной каждый день бьются сейчас, на знаки новые не смотрят). 
Сегодня, 15:53   ЦитироватьОтветить
20
З
# 12Зритель
У меня такое ощущение, что эти проблемы для парковки велосов специально откуда-то вынесли и на дорогу поставили. Может и не прав, там редко хожу. 

* приблуды 
Сегодня, 16:46   ЦитироватьОтветить
10
К
# 13Кира
Александр Александрович ехал на велосипеде под дождем. Это правда.
Сегодня, 17:37   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 14Гость Андрей
Цитата: Кира
Александр Александрович ехал на велосипеде под дождем. Это правда.
Зачем? Зачем ехать под дождем раз в год, а потом ездить 364 дня в году на машине? В чем смысл этого цирка?
Сегодня, 20:42   ЦитироватьОтветить
20
Д
# 15Дарья
Наверно корпоратив вчера "сказачно" отмечали вот и решили сегодня за руль не садится. 
Сегодня, 20:51   ЦитироватьОтветить
01
р
# 16рева
Дарья,
не все перекопали скоро и площадь перекопанная за долгострой.Поговаривают уже денег нет
Сегодня, 21:51   ЦитироватьОтветить
00

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