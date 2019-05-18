/ / / Пысин Юрий Иванович — участник чемпионата СССР по футболу 1970-го года

Пысин Юрий Иванович родился в городе Гусеве 2 марта в далеком 1948 году. Позднее родители переехали в Калининград. Наш земляк увлекался игрой миллионов, которой посвятил всю свою жизнь.
Юрий Иванович ярко блеснул на футбольных полях ещё в середине 60-х годов прошлого века. Он играл в одной команде с Васениным — самым известным футболистом нашей области времен СССР, чемпионом страны 1972 года и одним из лидеров команды «Заря» Ворошиловграда, сейчас это город Луганск.
В основной состав нашей Балтики Юрий Иванович пробился в 1970 году, играя во второй группе класса А. Формально эта лига соответствует современной ПФЛ, но уровень турнира был гораздо выше, примерно как Российская ФНЛ. Здесь играли сильнейшие команды Украины и Белоруссии, не вошедшие в высший эшелон советского футбола. Балтике было откровенно сложно играть учитывая то, что судьи были представителями УССР и БССР. Судейство было не всегда объективным. Тогда они заняли 19 место из 22 команд.
Фотобуклет, выпущенный в Калининграде к итогам выступления команды в первенстве СССР.
В основном в 60-е и 70-е годы прошлого века Юрий Иванович играл в защите и полузащите дубля Балтики и в команде Восток (Калининград). Тогда футбольный клуб Восток был одним из лучших на наших областных чемпионатах. Он несколько раз брал кубок области и выигрывал чемпионат. Причём в то время уровень областного первенства был гораздо выше, чем сейчас. Тренировкам футболисты посвящали все свое время. На основных работах они числились только формально и по существу были профессиональными спортсменами. Это касалось игроков и Гусевского клуба. После развала СССР уровень областного чемпионата серьёзно упал.
Пысин Юрий Иванович долгие годы работал тренером ДЮСШ Балтика и воспитал много профессиональных футболистов. Сейчас он живёт в областном центре.
Напомним, что завтра на Гусевском стадионе в рамках областного первенства и чемпионата встретятся команды «Гусев» и «Балтика М». Приходите поддержать спортсменов!
Пысин Юрий Иванович — участник чемпионата СССР по футболу 1970-го года
18 мая 2019, 13:42
«Балтика-1948/1949» на зональном турнире в Петрозаводске, где она заняла первое место.футбол
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