В Калининградской области объявлена фотоохота на невоспитанных горожан. С теми, кто выбрасывает мусор на пустырях и за гаражами, в Гусеве решили бороться с помощью фотоловушек. Обычно такие устройства используются для наблюдения за дикой природой. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».
Те, кто не доносит мусор до контейнерной площадки, теперь рискуют попасть в объектив в любом уголке Гусева. Выявлять нарушителей теперь помогают так называемые фотоловушки.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Пустырь, подворотня, площадка за гаражами. Некоторым кажется, что здесь можно мусорить, потому что никто не видит. На самом деле, это не так.
Камера срабатывает на движение и может делать более десяти тысяч снимков в сутки при любой погоде и освещении.
Михаил Моисейчиков, житель Гусева:
— Я так думаю, они будут дисциплинировать народ. Одного — другого оштрафуют — не будут бросать мусор, где не попадя.
Изображение мгновенно передаётся в ситуационный центр. После этого личность нарушителей правил благоустройства устанавливают сотрудники полиции.
Елена Чуйкина, жительница Гусева:
— Мне кажется, кто так мусорит, у того и душа мусорная, серьёзно. А так, если каждый будет соблюдать чистоту — лучше будет.
Павел Нефёдов, Начальник управления ЖКХ и коммунальной инфраструктуры администрации МО Гусевский городской округ:
— Выявить данные нарушения — были с этим проблемы. Теперь, когда у нас установлены фотоловушки, мы можем получать напрямую информацию из любого места города о нарушениях, которые она фиксирует, и немедленно принимать меры реагирования.
Камеры уже помогли выявить десять человек, поленившихся донести мусор до контейнера. Власти рассчитывают, что фотоловушки докажут свою эффективность и несанкционированных свалок станет меньше.
В Гусеве невоспитанных горожан выявляют с помощью фотоловушек
17 мая 2019, 19:53
мусор
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