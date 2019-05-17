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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве невоспитанных горожан выявляют с помощью фотоловушек

17 мая 2019, 19:53
В Гусеве невоспитанных горожан выявляют с помощью фотоловушек
В Калининградской области объявлена фотоохота на невоспитанных горожан. С теми, кто выбрасывает мусор на пустырях и за гаражами, в Гусеве решили бороться с помощью фотоловушек. Обычно такие устройства используются для наблюдения за дикой природой. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

Те, кто не доносит мусор до контейнерной площадки, теперь рискуют попасть в объектив в любом уголке Гусева. Выявлять нарушителей теперь помогают так называемые фотоловушки.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Пустырь, подворотня, площадка за гаражами. Некоторым кажется, что здесь можно мусорить, потому что никто не видит. На самом деле, это не так.

Камера срабатывает на движение и может делать более десяти тысяч снимков в сутки при любой погоде и освещении.

Михаил Моисейчиков, житель Гусева:
— Я так думаю, они будут дисциплинировать народ. Одного — другого оштрафуют — не будут бросать мусор, где не попадя.

Изображение мгновенно передаётся в ситуационный центр. После этого личность нарушителей правил благоустройства устанавливают сотрудники полиции.

Елена Чуйкина, жительница Гусева:
— Мне кажется, кто так мусорит, у того и душа мусорная, серьёзно. А так, если каждый будет соблюдать чистоту — лучше будет.

Павел Нефёдов, Начальник управления ЖКХ и коммунальной инфраструктуры администрации МО Гусевский городской округ:
— Выявить данные нарушения — были с этим проблемы. Теперь, когда у нас установлены фотоловушки, мы можем получать напрямую информацию из любого места города о нарушениях, которые она фиксирует, и немедленно принимать меры реагирования.

Камеры уже помогли выявить десять человек, поленившихся донести мусор до контейнера. Власти рассчитывают, что фотоловушки докажут свою эффективность и несанкционированных свалок станет меньше.
мусор
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П
# 1Протуберанец
Зная наших граждан из группы недалёкие и больных на голову, они устроят охоту на эти фотоловушки. Мы же в России живём, так дойдём до фотоловушек, на тех, кто пытается сорвать фотоловушки на нерадивых граждан. Пример тут уже был освещен, три дебила-это сила. 
Сегодня, 20:51   ЦитироватьОтветить
01
Ж
# 2Житель
А что он уже у нас начальник ЖКХ?засунули уже туда.кого там только нету.
Сегодня, 21:02   ЦитироватьОтветить
10
Г
# 3Гость Галина
Давно пора!
Сегодня, 21:52   ЦитироватьОтветить
00

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