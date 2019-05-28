/ / / Власти Гусева нашли мусорящих горожан с помощью охотничьих фотоловушек

В Гусеве (Калининградская область) вычислили всех тех, кто мусорит и оставляет отходы всего в нескольких шагах от пустых баков. Для того, чтобы поймать нарушителей, в городе пришлось установить фотоловушки, рассказывает корреспондент ОТР Жанна Мейлер.
Сотрудник гусевской администрации Александр Гагас прячет в кустах фотоловушку. Аппарат будет вести фотоохоту на тех, кто оставляет мусор за гаражами — там образовалась целая стихийная свалка. Редактор районной газеты в недоумении: на въезде в гаражный кооператив стоят сразу три пустых мусорных контейнера.
Сергей Каюков, редактор газеты «За доблестный труд» Гусевского района: «Вот она мусорная площадка, вот гаражное общество, вот дома, а мусор нужно выбросить именно в канаву. Зачем? Ну, не понятно».
В этом дворе на Московской улице тоже постоянно стоят несколько мусорных баков. Жители говорят, что вывозится мусор регулярно. Но некоторые соседи отходы до контейнеров почему-то не доносят, оставляя мешки в нескольких метрах от площадки.
Алина Козловская, жительницы Гусева: «Запах потом, вот этот зной, запах неприятный. Тем более у нас окна тут рядом, дети вот гуляют».
До сих пор борьба с незаконными свалками была неэффективной, жалуются чиновники. Плакаты с призывами содержать город в чистоте и школьные уроки экологии не помогали. Автомобиль с видеорегистратором, который передавал в мэрию информацию о нарушителях, гусевцы быстро вычислили, и его рейды стали бессмысленными.
Александр Гагас, сотрудник управления ЖКХ и коммунальной инфраструктуры администрации Гусевского городского округа: «Некоторые жители не доносят мусорные пакеты до контейнерных площадок, некоторые просто сваливают их в местах, для этого неопределенных. Чтобы уменьшить количество несанкционированных свалок и исключить их возникновение администрацией было принято решение закупить фотоловушки».
Фотоловушки — это видеокамеры, спрятанные в коробки зеленого цвета. Их вешают на дерево или куст, маскируя под листву. Камера включается, когда в объектив попадает движущийся объект и передает фотографии на сервер системы «Безопасный город». Оттуда снимки попадают к участковому полицейскому, который составляет протокол и выписывает нарушителю штраф в размере от пятисот рублей.
Правда, в Гусеве стараются обходиться без полицейских — заставляют убирать мусор, оставленный где попало.
Сергей Каюков, заместитель председателя окружного Совета депутатов Гусевского городского округа: «Многих из тех, кто выбрасывает мусор, мы знаем даже в лицо. Поэтому далеко бегать не надо: мы тут же их находим, проводим беседу, либо наказываем».
Тех, на кого беседы не действуют, передают в руки полицейских. С начала установки фотоловушек удалось поймать с поличным несколько десятков человек.
Гусевские власти уверяют: фотоловушки здесь используют не для того, чтобы наказывать нарушителей, а в надежде приучить их к порядку и бережному отношению к своему городу.
Власти Гусева нашли мусорящих горожан с помощью охотничьих фотоловушек
28 мая 2019, 14:31
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