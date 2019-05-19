В Гусевском психоневрологическом интернате выявлены вопиющие нарушения прав пациентов

19 мая 2019, 11:31

При проверке в Гусевском психоневрологическом интернате выявлены многочисленные нарушения.



Читая «бесконечные» акты проверки, датированные началом этого года, трудно вообразить, что в наше время вообще такое может происходить. Ниже мы лишь частично расскажем о выявленных нарушениях, информация по которым еще не появлялась в СМИ.



Растраты личных средств пациентов

В 2013 году в учреждении был создан опекунский совет, при проверке которого установлено, что решения о трате денежных средств пациентов принимались после приобретения товаров. Причем оплата изначально проводилась за счёт средств пациентов. Также в этом же году была создана попечительская комиссия, которая вообще не работала — протоколы заседаний отсутствуют. Работники комиссии должны были заниматься закупками различных товаров для пациентов.



По приказу директора и без подтверждения опекунского совета закупались различные товары за счет средств пациентов. За 9 месяцев 2018 года с личных счетов пациентов израсходовано более 688 тысяч рублей на приобретение телевизоров, оплату мобильной связи, продуктов питания, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, сигарет и средств личной гигиены. Кроме того, из личных средств пациентов было переведено более 936 тысяч рублей на расчетный счет учреждения, как перерасчет за предоставляемые услуги в 2016–2018 годах.



За счёт средств недееспособных пациентов, которые ввиду своего состояния здоровья питались протертой пищей, приобретались продукты питания неподходящие им, такие как кексы, конфеты, торты, печенье и тому подобное.



Лекарство за деньги пациентов приобретались в ОАО «Аптека № 56». Чек выдавался на весь товар, а выписки из лицевых счетов, подтверждающие оплату пациентов, отсутствовали. В результате чего невозможно подтвердить расходы личных средств пациентов на лекарственные средства. Со слов главного бухгалтера лекарства приобретались социальными работниками, после чего со счетов пациентов снимались наличные.



Некоторые пациенты из-за бездействия ряда должностных лиц вообще не получали лекарственное обеспечение по льготным рецептам, хотя имели на это полное право. На покупку лекарственных средств были использованы их личные денежные средства.



Стоит также отметить, что в учреждении практически не велся учет препарата «Циклодол», который внесён в список сильнодействующих веществ. Так, например, с января по ноябрь 2018 года учреждение получило 77 упаковок этого препарата по льготным лекарственным рецептам. Некоторые пациенты получали этот препарат гораздо в меньших количествах, чем было отпущено им по рецептам. Куда девались остатки, — непонятно.



Два жилых помещения в Калининграде, которые принадлежали недееспособным гражданам, были сданы во временное пользование за 3 и 1 тысячу рублей в месяц, что в несколько раз ниже средних рыночных цен.



Многочисленные премирования

Все решения о стимулирующих выплатах персоналу и их размерах принимались директором учреждения единолично без каких-либо комиссий по эффективности и результативности деятельности. Таким образом, с января по ноябрь 2018 года работникам учреждения произведены стимулирующие выплаты на сумму более 1,5 миллиона рублей.



Так в марте 2018 года размер премии заместителю директора был установлен в размере 5200 рублей, главному бухгалтеру — 6000 рублей, что более чем 10-20 раз превышает размеры премий, установленные социальным работникам по 300 и 600 рублей.



Стоит отметить, что во всех приказах о выплате премий указывался один и тот же текст. При этом проверить обоснованность произведенных выплат невозможно.

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