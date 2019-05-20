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Льняная фабрика Гумбиннена
20 мая 2019, 13:45
Здание фабрики по переработке льна
Гумбиннен история
В первой четверти XX века в Гумбиннене была построена фабрика по переработке льна. Производственная территория находилась на западном въезде в город. Сейчас это район юго-восточнее улицы Танковой.
В 1936 году в здании фабрики произошел сильный пожар.Пожар на фабрике по переработке льна
В послевоенное время на территории фабрики находились военные склады.Здание Гумбинненской фабрики по переработке льна. Фотография сделана в январе 2016 года.
Владимир Летягин
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