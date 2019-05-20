/ / / Льняная фабрика Гумбиннена

20 мая 2019, 13:45

Владимир Летягин

В первой четверти XX века в Гумбиннене была построена фабрика по переработке льна. Производственная территория находилась на западном въезде в город. Сейчас это район юго-восточнее улицы Танковой.В 1936 году в здании фабрики произошел сильный пожар.В послевоенное время на территории фабрики находились военные склады.