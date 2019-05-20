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Льняная фабрика Гумбиннена

20 мая 2019, 13:45
Здание фабрики по переработке льна Здание фабрики по переработке льна
В первой четверти XX века в Гумбиннене была построена фабрика по переработке льна. Производственная территория находилась на западном въезде в город. Сейчас это район юго-восточнее улицы Танковой.

В 1936 году в здании фабрики произошел сильный пожар.

Пожар на фабрике по переработке льна
Пожар на фабрике по переработке льна

В послевоенное время на территории фабрики находились военные склады.

Здание Гумбинненской фабрики по переработке льна. Фотография сделана в январе 2016 года
Здание Гумбинненской фабрики по переработке льна. Фотография сделана в январе 2016 года.

Владимир Летягин
Гумбиннен история
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