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Информационный сайт города Гусева

В десяти районах области не строится новое жильё

19 мая 2019, 20:08
В десяти районах области не строится новое жильё
В десяти административных районах Калининградской области не возводят новое жильё. Такие данные приводятся в аналитическом обзоре московского ООО «Институт развития строительной отрасли», сообщает информационное агентство «Клопс».

По данным исследования, строительство не ведётся в Багратионовском и Гвардейском округах, Гусевском, Краснознаменском, Неманском и Нестеровском районах, Озёрском и Правдинском, Славским и Черняховском городских округах. Жильё возводят в восьми территориальных образованиях.

«Наибольший объём жилищного строительства застройщиками приходится на Калининград (74,0% совокупной площади жилых единиц)», — отмечается в исследовании.

Кроме регионального центра, работы ведутся в Зеленоградском и Гурьевском городских округах, Янтарном, Светлогорском, Балтийском, Пионерском и Полесском городских округах.

В десяти районах области не строится новое жильё
строительство
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П
# 1Просто Лось
Зато у нас Мост строится, а теперь и Площадь!
Сегодня, 21:26   ЦитироватьОтветить
30
в
# 2весёлый бобр
О чём вы ребятки,у нас даже администрация бухает в землянке, печально всё)))
Сегодня, 22:10   ЦитироватьОтветить
00

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