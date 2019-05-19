В десяти административных районах Калининградской области не возводят новое жильё. Такие данные приводятся в аналитическом обзоре московского ООО «Институт развития строительной отрасли», сообщает информационное агентство «Клопс».
По данным исследования, строительство не ведётся в Багратионовском и Гвардейском округах, Гусевском, Краснознаменском, Неманском и Нестеровском районах, Озёрском и Правдинском, Славским и Черняховском городских округах. Жильё возводят в восьми территориальных образованиях.
«Наибольший объём жилищного строительства застройщиками приходится на Калининград (74,0% совокупной площади жилых единиц)», — отмечается в исследовании.
Кроме регионального центра, работы ведутся в Зеленоградском и Гурьевском городских округах, Янтарном, Светлогорском, Балтийском, Пионерском и Полесском городских округах.
В десяти районах области не строится новое жильё
19 мая 2019, 20:08
строительство
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