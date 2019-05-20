/ / / В Гусевском округе в качестве пляжа оборудовано озеро Голубое (Домашнее)

Чтобы не случилось беды, необходимо помнить и соблюдать следующие правила:
- Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов — это опасно!
- Никогда не купайтесь в незнакомых местах!
- Не купайтесь в загрязненных водоемах!
- Не купайтесь в водоемах, в которых есть ямы и бьют ключи!
- Не разрешайте детям и не устраивайте сами во время купания шумные игры на воде — это опасно!
- Если во время отдыха или купания вы увидели, что человек тонет или ему требуется Ваша помощь, помогите ему!
- Находясь на солнце, применяйте меры предосторожности от перегрева и теплового удара!
- Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но еще нет опасности перегрева.
- Температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов, находиться в воде рекомендуется не более 20 минут.
- Не следует входить или прыгать в воду после длительного пребывания на солнце, т. к. при охлаждении в воде наступает сокращение мышц, что повлечет остановку сердца
- В ходе купания не заплывайте далеко.
- В водоемах с водорослями надо плыть у поверхности воды.
- Опасно плавать на надувных матрацах, игрушках или автомобильных шинах, т. к. ветром или течением их может отнести от берега, из них может выйти воздух, и человек, не умеющий плавать, может пострадать.
- Не разрешается нырять с мостов, причалов.
- Нельзя подплывать к лодкам, катерам и судам.
Находясь на водоеме, не нужно считать себя отличным пловцом, и тогда будете плавать до глубокой старости!
Пренебрежение перечисленными правилами может привести к получению травм или гибели!
Способы оказания помощи утопающему
Существуют различные способы оказания помощи утопающему, но ни один из них не является универсальным. Следует выбирать наименее рискованный, которым вы можете воспользоваться в данной ситуации. Перечисленные ниже способы расположены по мере нарастания их сложности.
Словесный метод. Ясно, четко и коротко скажите пострадавшему, что и как он должен делать, а также подбодрите его словами. Старайтесь при этом все время смотреть ему в глаза.
Метод забрасывания. Если тонущий находится недалеко и под рукой у вас имеется подходящий плавающий предмет, бросьте его так, чтобы пострадавший мог за него ухватиться.
Метод вытягивания. Если у вас под рукой есть какой-нибудь предмет, например, весло или веревка, привяжите его к плавсредству, протяните или бросьте пострадавшему. Не забудьте при этом хорошенько закрепиться на месте, чтобы при вытягивании тонущего из воды центр тяжести вашего тела располагался ниже спасаемого.
Вхождение в воду на мелководье. Если человек терпит бедствие на мелководье, постарайтесь приблизиться к нему вброд, чтобы протянуть спасательное средство. Прочно стойте на дне, крепко держитесь одной рукой за какую-нибудь надежную опору, например, причальное сооружение, и протяните шест пострадавшему. Если при этом присутствует достаточное количество людей, можно составить из них живую цепочку.
Использование лодки. С нее вы можете бросить тонущему какой-нибудь предмет или протянуть шест. После этого вам следует решить, будете ли вы его буксировать или попытаетесь втащить в лодку. Решение следует принимать, учитывая вес пострадавшего, его состояние, устойчивость лодки и т. д. При спасении утопающего никогда не стойте в лодке в полный рост.
Спасение вплавь. Если вам придется добираться до тонущего вплавь, возьмите с собой какое-нибудь спасательное средство. Чтобы уменьшить риск, не подплывайте к пострадавшему вплотную, остановитесь на некотором расстоянии от него и протяните спасательное средство. Поддерживайте с ним зрительный голосовой контакт, приободрите и попытайтесь заставить работать ногами. А сами в это время с помощью плавсредства тяните его к берегу.
Буксировка пострадавшего. При попытке спасения вплавь пострадавший иногда не в состоянии работать ногами, чтобы помочь вам. В такой ситуации тяните его с помощью буксирующего средства (например, веревки, полотенца). Помните о своей безопасности и не допускайте, чтобы тонущий ухватился за вас.
Транспортировка утопающего. Если пострадавший в бессознательном состоянии, удерживайте его голову над водой, ухватившись за спасательное средство, и плывите с ним до мелководья.
Оказание первой медицинской помощи при утоплении:
- прочистите верхние дыхательные пути;
- определите наличие дыхания в течение 5 секунд, при его отсутствии выполните искусственную вентиляцию легких;
- определите наличие пульса по сонной артерии (в течение 10 секунд), при его отсутствии произведите сердечно-легочную реанимацию.
Отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования.
«За доблестный труд»
«За доблестный труд»