/ / / В Гусевском округе в качестве пляжа оборудовано озеро Голубое (Домашнее)

20 мая 2019, 15:48

Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов — это опасно!

Никогда не купайтесь в незнакомых местах!

Не купайтесь в загрязненных водоемах!

Не купайтесь в водоемах, в которых есть ямы и бьют ключи!

Не разрешайте детям и не устраивайте сами во время купания шумные игры на воде — это опасно!

Если во время отдыха или купания вы увидели, что человек тонет или ему требуется Ваша помощь, помогите ему!

Находясь на солнце, применяйте меры предосторожности от перегрева и теплового удара!

Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но еще нет опасности перегрева.

Температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов, находиться в воде рекомендуется не более 20 минут.

Не следует входить или прыгать в воду после длительного пребывания на солнце, т. к. при охлаждении в воде наступает сокращение мышц, что повлечет остановку сердца

В ходе купания не заплывайте далеко.

В водоемах с водорослями надо плыть у поверхности воды.

Опасно плавать на надувных матрацах, игрушках или автомобильных шинах, т. к. ветром или течением их может отнести от берега, из них может выйти воздух, и человек, не умеющий плавать, может пострадать.

Не разрешается нырять с мостов, причалов.

Нельзя подплывать к лодкам, катерам и судам.



Способы оказания помощи утопающему

прочистите верхние дыхательные пути;



определите наличие дыхания в течение 5 секунд, при его отсутствии выполните искусственную вентиляцию легких;



определите наличие пульса по сонной артерии (в течение 10 секунд), при его отсутствии произведите сердечно-легочную реанимацию.



Отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования.

«За доблестный труд»

На территории МО «Гусевский городской округ» в качестве места массового отдыха (пляжа) определен и оборудован водный объект — озеро Голубое (Домашнее). Использование других водных объектов для купания запрещено соответствующим постановлением администрации муниципального образования.Чтобы не случилось беды, необходимо помнить и соблюдать следующие правила:Находясь на водоеме, не нужно считать себя отличным пловцом, и тогда будете плавать до глубокой старости!Пренебрежение перечисленными правилами может привести к получению травм или гибели!Существуют различные способы оказания помощи утопающему, но ни один из них не является универсальным. Следует выбирать наименее рискованный, которым вы можете воспользоваться в данной ситуации. Перечисленные ниже способы расположены по мере нарастания их сложности.Ясно, четко и коротко скажите пострадавшему, что и как он должен делать, а также подбодрите его словами. Старайтесь при этом все время смотреть ему в глаза.Если тонущий находится недалеко и под рукой у вас имеется подходящий плавающий предмет, бросьте его так, чтобы пострадавший мог за него ухватиться.Если у вас под рукой есть какой-нибудь предмет, например, весло или веревка, привяжите его к плавсредству, протяните или бросьте пострадавшему. Не забудьте при этом хорошенько закрепиться на месте, чтобы при вытягивании тонущего из воды центр тяжести вашего тела располагался ниже спасаемого.Если человек терпит бедствие на мелководье, постарайтесь приблизиться к нему вброд, чтобы протянуть спасательное средство. Прочно стойте на дне, крепко держитесь одной рукой за какую-нибудь надежную опору, например, причальное сооружение, и протяните шест пострадавшему. Если при этом присутствует достаточное количество людей, можно составить из них живую цепочку.С нее вы можете бросить тонущему какой-нибудь предмет или протянуть шест. После этого вам следует решить, будете ли вы его буксировать или попытаетесь втащить в лодку. Решение следует принимать, учитывая вес пострадавшего, его состояние, устойчивость лодки и т. д. При спасении утопающего никогда не стойте в лодке в полный рост.Если вам придется добираться до тонущего вплавь, возьмите с собой какое-нибудь спасательное средство. Чтобы уменьшить риск, не подплывайте к пострадавшему вплотную, остановитесь на некотором расстоянии от него и протяните спасательное средство. Поддерживайте с ним зрительный голосовой контакт, приободрите и попытайтесь заставить работать ногами. А сами в это время с помощью плавсредства тяните его к берегу.При попытке спасения вплавь пострадавший иногда не в состоянии работать ногами, чтобы помочь вам. В такой ситуации тяните его с помощью буксирующего средства (например, веревки, полотенца). Помните о своей безопасности и не допускайте, чтобы тонущий ухватился за вас.Если пострадавший в бессознательном состоянии, удерживайте его голову над водой, ухватившись за спасательное средство, и плывите с ним до мелководья.Оказание первой медицинской помощи при утоплении: