На минувшей неделе состоялось очередное заседание окружного Совета депутатов.
В повестке заседания было много вопросов. В частности был заслушан доклад начальника МО МВД России Гусевский Руслана Молчанова по итогам работы отдела за прошлый год. Хочется лишь отметить, что Гусевский отдел внутренних дел признан лучшим среди других отделов региона.
Также одним из вопросов, который рассматривали депутаты, был вопрос — «Утверждение образца памятника, устанавливаемого на местах воинских захоронений на зарезервированном земельном участке общественного кладбища». Напомним нашим читателям, что на общественном кладбище есть участок, где производится захоронение военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и почётных граждан города (по желанию их родственников). Поэтому для этих захоронений разработан один типовой вид памятника, который родственники умершего должны будут устанавливать.
Кроме того, решением окружного Совета депутатов в муниципальную собственность приняты две водонапорные башни, которые расположены возле железнодорожного вокзала и представляют памятники местного культурного значения. Дальнейшую судьбу этих башен, также определят депутаты.
На одном из предыдущих заседаний окружного Совета депутаты вносили изменения в Положение «О благоустройстве, содержании фасадов объектов капитального строительства, санитарном состоянии и охране зелёных насаждений». Одной из поправок было то, что в городе должны быть определены места для выгула собак, на которых не должно быть зелёных насаждений.
Администрация представила депутатам четыре земельных участка, где гусевцы могут выгуливать собак: между ул. Станционной и Дорожной, в районе ул. Южной, на ул. Балтийской (за гаражным обществом «Техник») и вдоль набережной реки Писса на улице Красноармейской от железной дороги до территории МОУ СОШ № 1 им. С. И. Гусева. В других местах выгул собак на территории города запрещён.
В Гусеве определены места для выгула собак
21 мая 2019, 11:28
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