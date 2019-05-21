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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве определены места для выгула собак

21 мая 2019, 11:28
В Гусеве определены места для выгула собак
На минувшей неделе состоялось очередное заседание окружного Совета депутатов.

В повестке заседания было много вопросов. В частности был заслушан доклад начальника МО МВД России Гусевский Руслана Молчанова по итогам работы отдела за прошлый год. Хочется лишь отметить, что Гусевский отдел внутренних дел признан лучшим среди других отделов региона.

Также одним из вопросов, который рассматривали депутаты, был вопрос — «Утверждение образца памятника, устанавливаемого на местах воинских захоронений на зарезервированном земельном участке общественного кладбища». Напомним нашим читателям, что на общественном кладбище есть участок, где производится захоронение военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и почётных граждан города (по желанию их родственников). Поэтому для этих захоронений разработан один типовой вид памятника, который родственники умершего должны будут устанавливать.

Кроме того, решением окружного Совета депутатов в муниципальную собственность приняты две водонапорные башни, которые расположены возле железнодорожного вокзала и представляют памятники местного культурного значения. Дальнейшую судьбу этих башен, также определят депутаты.

На одном из предыдущих заседаний окружного Совета депутаты вносили изменения в Положение «О благоустройстве, содержании фасадов объектов капитального строительства, санитарном состоянии и охране зелёных насаждений». Одной из поправок было то, что в городе должны быть определены места для выгула собак, на которых не должно быть зелёных насаждений.

Администрация представила депутатам четыре земельных участка, где гусевцы могут выгуливать собак: между ул. Станционной и Дорожной, в районе ул. Южной, на ул. Балтийской (за гаражным обществом «Техник») и вдоль набережной реки Писса на улице Красноармейской от железной дороги до территории МОУ СОШ № 1 им. С. И. Гусева. В других местах выгул собак на территории города запрещён.

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Г
# 1Гость Гость
А места для выгула депутатов определены?
Сегодня, 11:43   ЦитироватьОтветить
20
П
# 2Протуберанец
... определены места для выгула собак, на которых не должно быть зелёных насаждений... 
​В остальных случаях, выгул возможен там, где есть зелёные наслаждения? Читатели правильно все поняли? ​А это значит, можно выгуливать в парке ФОКа, набережной реки Писса за Штыковой атакой, перед Ад​министрацией​​. 
Сегодня, 12:16   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 3Гость Елена
Во время Великой Отечественной войны,собаки порвали полк немцев.
Выносили раненых с поля боя.

Неужели теперь в мирной жизни культурные люди не могут радоваться существованию в городе нескольких видов собачек.
Их на выставке 15.
Да свободно гуляющих 6-7.
Как не стыдно их не любить.
Пакеты берут уже заводчики собак для уборки экскрементов.
К тому же добавлю,что экскременты собак неправильно выбрасывать в мусорные баки.
Это скорее просто удобрение.

Собака-друг человека.
Не забывайте об этом.

Космос и собаки!
Наука и собаки!
Медицина и собаки!

Машины пусть вокруг города ездят.
Сегодня, 12:35   ЦитироватьОтветить
12
Г
# 4Гость гость
Вы вообще видите ,что пишите.Какие места для выгула?!!Получается ,что я не могу со своей собакой по городу идти? За своей собакой я всегда убираю и гулять буду там,где решу сама.Что за рамки?Может нам тоже гулять в отведенных местах.?
Сегодня, 12:51   ЦитироватьОтветить
10
Г
# 5Гость Кило Ирисок
Цитата: Гость Елена
К тому же добавлю,что экскременты собак неправильно выбрасывать в мусорные баки.
Это скорее просто удобрение.
не "удобрение" а заражение земли...
"... это основные переносчики гельминтов и возбудителей инфекционных заболеваний. Как поясняют специалисты, не менее 40% домашних животных страдают от глистов. Их много - 82 вида. Причем 32 из них могут паразитировать и у человека. Покопался ребенок в песочнице, которую посетила собака, облизал палец и заразился. Да и сами собаки подхватывают гельминтов при прогулке. Ведь яйца этих паразитов не только живут в кучках, но и перебираются в почву. НЕ УДОБРЕНИЕ. Средний пес производит в день до 100 граммов фекалий. За год — около 40 килограмм. От крупной собаки — примерно в два раза больше. Владельцы собак почему то уверены: их любимцы, наоборот, удобряют почву, и благодаря их питомцев зеленеет город. 
Исследования говорят об обратном.
«Собачьи экскременты имеют высокую химическую активность и медленно разлагаются. Фекалии обжигают почву и растения, что приводит к гибели зеленых насаждений. В тех местах, где собаки постоянно ходят в туалет, отсутствие растений обеспечено на много лет вперед», — говорит Вячеслав Тихонов, доцент Института почвоведения и агрохимии (г. Минск).

в Вене, например, деревья огораживают ажурными заборчиками - чтобы собачки не задирали лапку, иначе, кора на деревьях просто сгорает...
Сегодня, 12:52   ЦитироватьОтветить
00

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