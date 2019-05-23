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Информационный сайт города Гусева

Госавтоинспекция проводит рейды по выявлению нарушений водителями двухколесных транспортных средств

23 мая 2019, 10:22
Госавтоинспекция проводит рейды по выявлению нарушений водителями двухколесных транспортных средств
Госавтоинспекторы Гусевского ГИБДД проводят профилактические мероприятия, ориентированные на пресечение нарушений ПДД водителями двухколесных транспортных средств, выявление водителей, не имеющих права управления соответствующей категории, исключение из участия в дорожном движении мототранспорта, имеющего конструктивные изменения.

Особое внимание будет уделено проведению разъяснительной работы о порядке получения водительского удостоверения, регистрации транспорта, необходимости прохождения технического осмотра и обязательного страхования гражданской ответственности, правилах безопасного поведения на дороге и мерах воздействия в рамках административного и уголовного права в случае выявления нарушений со стороны водителей мототранспорта.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей автомобилей всегда включать поворотники, избегать резких маневров, дважды смотреть в зеркала при перестроении и проверять помеху сзади, открывая дверь. Мотоциклисты же должны понимать, что автомобилисты пока не привыкли к их появлению на дорогах, а значит необходимо быть вдвойне внимательными и строго соблюдать Правила дорожного движения.
Госавтоинспекция ГИБДД
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