Госавтоинспекция проводит рейды по выявлению нарушений водителями двухколесных транспортных средств

23 мая 2019, 10:22

Госавтоинспекторы Гусевского ГИБДД проводят профилактические мероприятия, ориентированные на пресечение нарушений ПДД водителями двухколесных транспортных средств, выявление водителей, не имеющих права управления соответствующей категории, исключение из участия в дорожном движении мототранспорта, имеющего конструктивные изменения.



Особое внимание будет уделено проведению разъяснительной работы о порядке получения водительского удостоверения, регистрации транспорта, необходимости прохождения технического осмотра и обязательного страхования гражданской ответственности, правилах безопасного поведения на дороге и мерах воздействия в рамках административного и уголовного права в случае выявления нарушений со стороны водителей мототранспорта.



Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей автомобилей всегда включать поворотники, избегать резких маневров, дважды смотреть в зеркала при перестроении и проверять помеху сзади, открывая дверь. Мотоциклисты же должны понимать, что автомобилисты пока не привыкли к их появлению на дорогах, а значит необходимо быть вдвойне внимательными и строго соблюдать Правила дорожного движения.

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