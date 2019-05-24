/ / / О некоторых архитектурных достопримечательностях нашего города

24 мая 2019, 22:23

Владимир Летягин

Город — это в первую очередь его жители. Именно они определяют его душу. А главную роль в характере облика города играют его строения.Гусеву повезло, он получил в наследство прекрасные постройки от своего предшественника Гумбиннена. Много архитектурных достопримечательностей, среди которых есть и обыкновенные на первый взгляд жилые дома. Формально в их число входят дома по улице Ульяновых, 14, 16 и по улице Московской, 39.Конечно же подобных домов и даже целых улиц в Гусеве довольно много. Очень хотелось бы, чтобы оригинальное лицо города было сохранено для наших потомков.