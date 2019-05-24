/ / / О некоторых архитектурных достопримечательностях нашего города

Гусеву повезло, он получил в наследство прекрасные постройки от своего предшественника Гумбиннена. Много архитектурных достопримечательностей, среди которых есть и обыкновенные на первый взгляд жилые дома. Формально в их число входят дома по улице Ульяновых, 14, 16 и по улице Московской, 39.
Гумбиннен, ул. Гартенштрассе. Сейчас ул. Ульяновых.
Гусев, ул. Ульяновых, 14-16. Построен в 80-90 годах XIX века.
Гумбиннен, ул. Тильзиттенштрассе (Бисмаркштрассе). Теперь ул. Московская.
Гусев, ул. Московская, 39. Постройка 1892 года.
Конечно же подобных домов и даже целых улиц в Гусеве довольно много. Очень хотелось бы, чтобы оригинальное лицо города было сохранено для наших потомков.
Владимир Летягин