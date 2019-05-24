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Информационный сайт города Гусева

О некоторых архитектурных достопримечательностях нашего города

24 мая 2019, 22:23
Город — это в первую очередь его жители. Именно они определяют его душу. А главную роль в характере облика города играют его строения.

Гусеву повезло, он получил в наследство прекрасные постройки от своего предшественника Гумбиннена. Много архитектурных достопримечательностей, среди которых есть и обыкновенные на первый взгляд жилые дома. Формально в их число входят дома по улице Ульяновых, 14, 16 и по улице Московской, 39.


Гумбиннен, ул. Гартенштрассе. Сейчас ул. Ульяновых.


Гусев, ул. Ульяновых, 14-16. Построен в 80-90 годах XIX века.


Гумбиннен, ул. Тильзиттенштрассе (Бисмаркштрассе). Теперь ул. Московская.


Гусев, ул. Московская, 39. Постройка 1892 года.

Конечно же подобных домов и даже целых улиц в Гусеве довольно много. Очень хотелось бы, чтобы оригинальное лицо города было сохранено для наших потомков.

Владимир Летягин
Гумбиннен ист
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З
# 1Зритель
На фото отлично видно, как изгадили действительно симпатичные дома.. И таких примеров по городу множество, к сожалению. 
Вчера, 23:30   ЦитироватьОтветить
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