Рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией зарегистрирован в девяти из 22-х муниципалитетов Калининградской области. Об этом говорится в отчете о работе регионального омбудсмена Владимира Никитина за 2018 год, рассказывает Комсомольская правда.
Наиболее значительный рост заболеваемости зафиксирован в Ладушкинском городском округе — в два раза. В Гусеве заболеваемость выросла на 46 процентов, в Пионерском — на 25 процентов, в Славском — на 18 процентов, в Совестке — на 17 процентов.
Сейчас в области проживают 6230 ВИЧ- инфицированных, в том числе 91 ребенок до 15 лет. В 2018 году уровень смертности не увеличился и составил до 24,5 на 100 тысяч населения — всего умерло 242 ВИЧ-инфицированных граждан.
В Гусеве заболеваемость ВИЧ выросла на 46%
24 мая 2019, 19:42
ВИЧ
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