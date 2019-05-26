/ / / Виталий Аркадьевич Губин — воспитанник ФК Спартак (Москва)

26 мая 2019, 15:00

Владимир Летягин

Уже в далеком 2007 году Гусевский футбол переживал лучшие времена. Команда пробовала сила в четвёртом футбольном дивизионе России, пытаясь встать на профессиональной рельсы.Первенство области наш футбольный клуб закончил тогда на третьем месте. Одним из тех, кто защищал честь Гусева на футбольных полях, был Виталий Аркадьевич Губин — воспитанник московского клуба Спартак и чемпион России среди юношей 2004 года.В 2005 году Губин вернулся в Калининград, где до перехода в Спартак занимался в Спортивной детско-юношеской школе № 5. В составе балтийцев он стал победителем первенства «ПФЛ-зона запад» в 2005 году.В ФНЛ Губину поиграть не удалось и сезон 2007 года он провел в футбольном клубе города Гусева. Потом играл в ФК «Балтика-2», в Финском ФК «ТР-47» (Торнио), в ФК «БМВ-Альянс» (Калининград) и в ФК «Лукойл» (Калининград). Одно время тренировал «ДФК-открытие» (Калининград).Виталий Аркадьевич Губин является кандидатом в мастера спорта по футболу.