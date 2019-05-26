/ / / Виталий Аркадьевич Губин — воспитанник ФК Спартак (Москва)

Первенство области наш футбольный клуб закончил тогда на третьем месте. Одним из тех, кто защищал честь Гусева на футбольных полях, был Виталий Аркадьевич Губин — воспитанник московского клуба Спартак и чемпион России среди юношей 2004 года.
В 2005 году Губин вернулся в Калининград, где до перехода в Спартак занимался в Спортивной детско-юношеской школе № 5. В составе балтийцев он стал победителем первенства «ПФЛ-зона запад» в 2005 году.
В ФНЛ Губину поиграть не удалось и сезон 2007 года он провел в футбольном клубе города Гусева. Потом играл в ФК «Балтика-2», в Финском ФК «ТР-47» (Торнио), в ФК «БМВ-Альянс» (Калининград) и в ФК «Лукойл» (Калининград). Одно время тренировал «ДФК-открытие» (Калининград).
Виталий Аркадьевич Губин является кандидатом в мастера спорта по футболу.
Владимир Летягин