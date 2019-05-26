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Информационный сайт города Гусева

Здание бывшего кинотеатра «МИР» реконструируют под торгово-развлекательный центр

26 мая 2019, 13:03
Здание бывшего кинотеатра «МИР» реконструируют под торгово-развлекательный центр
Глава городской администрации Александр Китаев и собственник здания бывшего кинотеатра «МИР», в лице Анатолия Беспалова, подписали соглашение о реконструкции здания под торгово-развлекательный центр.

По словам Анатолия Беспалова, через два года здание торгово-развлекательного комплекса станет украшением города Гусева.
Админстрация Гусевского района
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П
# 1Предприниматель
Ещё одна железная коробка от Гринвеста.

Сегодня, 13:16   ЦитироватьОтветить
40
Я
# 2Я из Гринвеста
Вот так ваш Сыныч и передал сквер под парковку для нового торгового центра. Сколько Бенджаминов Франсклинов смогли его убедить сделать это?
Сегодня, 14:48   ЦитироватьОтветить
30
Г
# 3ГераБуФфон
Саныч, понимает, Хани ему уже в затылок дышет...вот и начал .... bowtie 
Сегодня, 15:21   ЦитироватьОтветить
00
П
# 4Протуберанец
Я согласен, городу нужен развлекательный центр с хорошей дискотекой, с боулингом, игровыми автоматами, детскими комнатами, кафе и мини кинотеатром. Но сцука будет ещё один торговый центр, зачем? Один Восток чего стоит, продавцы на проходящих людей бросаются как блоха на собаку, торговли нет от слова вообще.
И да, мне интересно, как реализуют транспортную составляющую. Пипец ближайшим улицам и дворам, пробки обеспечены на двух перекрёстках. Пример: два ТЦ Семья в городе, с парковка и прям беда, особенно с большой. 
Сегодня, 17:18   ЦитироватьОтветить
00

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