Глава городской администрации Александр Китаев и собственник здания бывшего кинотеатра «МИР», в лице Анатолия Беспалова, подписали соглашение о реконструкции здания под торгово-развлекательный центр.
По словам Анатолия Беспалова, через два года здание торгово-развлекательного комплекса станет украшением города Гусева.
Здание бывшего кинотеатра «МИР» реконструируют под торгово-развлекательный центр
26 мая 2019, 13:03
Админстрация Гусевского района
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