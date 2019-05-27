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Информационный сайт города Гусева

Волонтеры были главными помощниками на Дне города

27 мая 2019, 14:43
Волонтеры были главными помощниками на Дне города
25 мая город Гусев отмечал 295 день рождения. Мы все вместе готовились к этому замечательному празднику! Волонтеры Городского дома культуры внесли свой вклад в проведение Дня города. Ребята помогли у главной сцены с перемещением декораций, встрече официальной делегации у кинотеатра мир, помогали проводить лотерею на площадке Артпикника. Не обошлись без помощи на площадке первой мировой войны, так же помогал наш волонтер.

Всё прошло очень круто! Все задачи решались на очень позитивном подъёме. Волонтеры востребованы, они всегда готовы прийти на помощь.

Молодежный актив города Гусева
день города волонтёры
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