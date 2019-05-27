/ / / Волонтеры были главными помощниками на Дне города

27 мая 2019, 14:43

Молодежный актив города Гусева

25 мая город Гусев отмечал 295 день рождения. Мы все вместе готовились к этому замечательному празднику! Волонтеры Городского дома культуры внесли свой вклад в проведение Дня города. Ребята помогли у главной сцены с перемещением декораций, встрече официальной делегации у кинотеатра мир, помогали проводить лотерею на площадке Артпикника. Не обошлись без помощи на площадке первой мировой войны, так же помогал наш волонтер.Всё прошло очень круто! Все задачи решались на очень позитивном подъёме. Волонтеры востребованы, они всегда готовы прийти на помощь.