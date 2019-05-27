Совет ветеранов совместно с КРОО «Дети-инвалиды, больные сахарным диабетом» организовали экспресс-исследование на наличие повышенного сахара в крови у населения муниципалитета.
Обследовано 356 жителей Гусева. Оказалось, что повышенный уровень сахара в крови имеют 7,3%, из них более 15 единиц — 4,2%, что составляет значительный результат с повышенным сахаром.
Надо отметить, что в обследовании приняли участие люди, не предполагающие наличия заболевания у себя.
Из 356 обследованных гусевцев 7,3% имеют повышенный сахар в крови
27 мая 2019, 20:03
Услуга идёт к людям
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