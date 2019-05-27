/ / / Из 356 обследованных гусевцев 7,3% имеют повышенный сахар в крови

27 мая 2019, 20:03

Совет ветеранов совместно с КРОО «Дети-инвалиды, больные сахарным диабетом» организовали экспресс-исследование на наличие повышенного сахара в крови у населения муниципалитета.Обследовано 356 жителей Гусева. Оказалось, что повышенный уровень сахара в крови имеют 7,3%, из них более 15 единиц — 4,2%, что составляет значительный результат с повышенным сахаром.Надо отметить, что в обследовании приняли участие люди, не предполагающие наличия заболевания у себя.