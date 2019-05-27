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Информационный сайт города Гусева

Из 356 обследованных гусевцев 7,3% имеют повышенный сахар в крови

27 мая 2019, 20:03
Из 356 обследованных гусевцев 7,3% имеют повышенный сахар в крови
Совет ветеранов совместно с КРОО «Дети-инвалиды, больные сахарным диабетом» организовали экспресс-исследование на наличие повышенного сахара в крови у населения муниципалитета.

Обследовано 356 жителей Гусева. Оказалось, что повышенный уровень сахара в крови имеют 7,3%, из них более 15 единиц — 4,2%, что составляет значительный результат с повышенным сахаром.

Надо отметить, что в обследовании приняли участие люди, не предполагающие наличия заболевания у себя.

Услуга идёт к людям
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А
# 1АхриретьОткрытие
Ясен фиг! Едят одни углеводы быстрые .. С окладами встающейВечноСколен больше ни на что не хватает... А быстрые углеводы и приводят к повышенному сахару в крови и , как следствие, к диабету..
Вчера, 23:22   ЦитироватьОтветить
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