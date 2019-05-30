В среду Калининград посетил председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков. Он открыл вторую в областном центре газозаправочную станцию на проспекте Победы и провел совещание по вопросам развития рынка газомоторного топлива в регионе, — рассказывает «Комсомольская правда».
Сейчас в области заправку транспорта природным газом, помимо новой площадки, обеспечивают пять объектов: стационарная газовая заправка в поселке Большое Исаково и четыре площадки для передвижных автомобильных газовых заправщиков: на ул. Люблинской в Калининграде, в Багратионовске, Черняховске и Советске.
В перспективе, компания планирует построить еще несколько станций в Калининграде, а также в Гусеве, Балтийске, Зеленоградске, Светлогорске и поселке Новоселово.
В Гусеве планируют построить газозаправочную станцию
30 мая 2019, 12:14
Газозаправочная станция
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