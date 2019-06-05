/ / / Билефельд — шеф сообщества Гумбиннен

Жильё беженцев из Гумбиннена в Германии
15 мая 1954 года город Билефельд взял шефство над сообществом, состоящим из бывших жителей Гумбиннена. В этом немецком городе хранятся архивы Гумбиннена.
Договор о шефстве города Билефельда над переселенцами из Гумбиннена
В Билефельде выпускается журнал о нашем городе. В 1961 году в городском парке была установлена копия скульптуры Гумбинненского лося.
Установка скульптуры Гумбинненского лося в Билефельде
Этот немецкий город и по сей день сотрудничает с Гусевом.
Владимир Летягин