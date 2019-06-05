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Билефельд — шеф сообщества Гумбиннен

5 июня 2019, 21:28
Беженцы Гумбинненского округа в Европу ещё до репатриации Беженцы Гумбинненского округа в Европу ещё до репатриации
После окончания Второй мировой войны население Гумбиннена было депортировано в Германию. Часть бывших жителей здешних мест обосновались в Билефельде.

Жильё беженцев из Гумбиннена в Германии
Жильё беженцев из Гумбиннена в Германии

15 мая 1954 года город Билефельд взял шефство над сообществом, состоящим из бывших жителей Гумбиннена. В этом немецком городе хранятся архивы Гумбиннена.

Договор о шефстве города Билефельда над переселенцами из Гумбиннена
Договор о шефстве города Билефельда над переселенцами из Гумбиннена

В Билефельде выпускается журнал о нашем городе. В 1961 году в городском парке была установлена копия скульптуры Гумбинненского лося.

Установка скульптуры Гумбинненского лося в Билефельде
Установка скульптуры Гумбинненского лося в Билефельде

Этот немецкий город и по сей день сотрудничает с Гусевом.

Владимир Летягин
история Гумбиннен
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# 1Печорин
Молодцы. Патриотизм для немцев-это не пустой звук. Патриотизм для них-это Любовь к Родине. Не словах,а на деле.
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