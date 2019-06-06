Фонд ЖКХ одобрил заявку на проведение капитального ремонта двух многоквартирных домов в Гусеве

6 июня 2019, 22:07

Правлением Фонда содействия реформированию ЖКХ одобрена первая в текущем году заявка на получение финансовой поддержки за счет средств госкорпорации для проведения энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов, поступившая от Калининградской области.



Согласно одобренной заявке Калининградская область получит из средств Фонда ЖКХ 1,09 млн. рублей. Общая стоимость работ по капитальному ремонту составит 1,63 млн. рублей.



Данные средства будут направлены на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в трех многоквартирных домах общей площадью 8,95 тыс. кв. м. в городском округе «город Калининград» и Гусевском городском округе (один дом расположен в городе Калининграде, два — в городе Гусеве).



В рамках программы, одобренной Фондом ЖКХ, в указанных домах предусмотрены установка узлов управления и регулирования тепловой энергии, повышение теплозащиты окон в местах общего пользования, уплотнение наружных входных дверей. Реализация программных мероприятий позволит улучшить условия проживания 274 человек. Планируемая годовая экономия на оплату коммунальных ресурсов в результате такого ремонта составит более 18%, а в денежном выражении — 496 тыс. рублей ежегодно.



Согласно одобренной заявке, все работы по энергоэффективному капремонту должны быть завершены в Калининградской области до 30 ноября 2019 года. По итогам рассмотрения отчетов о выполнении работ в установленном порядке средства Фонда ЖКХ будут перечислены в регион.

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