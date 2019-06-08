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Информационный сайт города Гусева

Александр Сергеевич Аистов — футбольный тренер с большой буквы

8 июня 2019, 13:55
В центре Александр Сергеевич Аистов В центре Александр Сергеевич Аистов
В прошлом году юношеский состав футбольного клуба «Гусев» завоевал серебро областного чемпионата, а совсем недавно разгромил команду «Шторм» со счетом 9:0. В этих успехах видна работа известного тренера и футболиста из нашего города Александра Сергеевича Аистова.

Александр Сергеевич является кандидатом в мастера спорта по футболу и сам играл в Гусевском футбольном клубе. Кроме того, он выступал в Высшей Лиге чемпионата Литвы за команду «Инкарас» (Каунас). Также играл в футбольных клубах «Прогресс» (Черняховск), «Лукойл» (Калининград) в чемпионате области и в «Балтика-Тарко» в 4-м дивизионе чемпионата России.

Этот Гусевский тренер воспитал немало хороших футболистов. Например, воспитанник Гусевского футбольного клуба Владислав Шепелев играет за клуб «Ленинградец», который является одним из лидеров ПФЛ.

Владислав Шепелев третий справа во втором ряду
Владислав Шепелев третий справа во втором ряду

Хочется верить, что Александр Сергеевич и дальше будет тренировать Гусевских ребят, добиваясь при этом побед и прославляя наш город.

Владимир Летягин
футбол история
262 просмотра   |   1 комментарий
2 голоса
Г
# 1Гость Олег
ещё за Неман забыли указать выступал,любят наши футболисты играть за другие команды кроме Гусева,преданных нашему клубу единицы
Сегодня, 21:58   ЦитироватьОтветить
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