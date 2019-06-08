/ / / Александр Сергеевич Аистов — футбольный тренер с большой буквы

Александр Сергеевич является кандидатом в мастера спорта по футболу и сам играл в Гусевском футбольном клубе. Кроме того, он выступал в Высшей Лиге чемпионата Литвы за команду «Инкарас» (Каунас). Также играл в футбольных клубах «Прогресс» (Черняховск), «Лукойл» (Калининград) в чемпионате области и в «Балтика-Тарко» в 4-м дивизионе чемпионата России.
Этот Гусевский тренер воспитал немало хороших футболистов. Например, воспитанник Гусевского футбольного клуба Владислав Шепелев играет за клуб «Ленинградец», который является одним из лидеров ПФЛ.
Владислав Шепелев третий справа во втором ряду
Хочется верить, что Александр Сергеевич и дальше будет тренировать Гусевских ребят, добиваясь при этом побед и прославляя наш город.
Владимир Летягин