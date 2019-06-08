/ / / Александр Сергеевич Аистов — футбольный тренер с большой буквы

8 июня 2019, 13:55

Владимир Летягин

В прошлом году юношеский состав футбольного клуба «Гусев» завоевал серебро областного чемпионата, а совсем недавно разгромил команду «Шторм» со счетом 9:0. В этих успехах видна работа известного тренера и футболиста из нашего города Александра Сергеевича Аистова.Александр Сергеевич является кандидатом в мастера спорта по футболу и сам играл в Гусевском футбольном клубе. Кроме того, он выступал в Высшей Лиге чемпионата Литвы за команду «Инкарас» (Каунас). Также играл в футбольных клубах «Прогресс» (Черняховск), «Лукойл» (Калининград) в чемпионате области и в «Балтика-Тарко» в 4-м дивизионе чемпионата России.Этот Гусевский тренер воспитал немало хороших футболистов. Например, воспитанник Гусевского футбольного клуба Владислав Шепелев играет за клуб «Ленинградец», который является одним из лидеров ПФЛ.Хочется верить, что Александр Сергеевич и дальше будет тренировать Гусевских ребят, добиваясь при этом побед и прославляя наш город.