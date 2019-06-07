7 июня 2019, 10:57

МАДОУ «Детский сад № 5»

Здравствуй, лето!Летом природа дарит благоприятные возможности для укрепления здоровья детей. В условиях летнего времени ребенок может окрепнуть, поправиться и закалиться, научится понимать и любить удивительный, прекрасный мир растений и животных.Утром, когда детвора приходит в МАДОУ «Детский сад № 5» первое, что они видят, это цветы. Клумбы с колокольчиками, пионами и другими цветами одаривают всех своей красотой. Звучат веселые детские песни, на спортивной площадке идет утренняя зарядка, дающая детям заряд бодрости и веселья на целый день. Затем завтрак и опять на площадку к своим игрушкам, интересным занятиям спешит наша детвора. Большую часть дня воспитанники проводят на свежем воздухе, где и реализуются все запланированные мероприятия.В начале недели в садике прошла квест-игра «Встречаем лето», приуроченная ко Дню защиты детей. Игра проходила на территории детского сада. Сначала ребята вместе с ведущей, которая символизировала Лето, дружно исполняли движения по музыку, а затем к ним прилетел Карлсон, который раздал маршрутные карты, и все команды отправились по своему маршруту в гости к сказочным героям. Дети отгадывали загадки вместе с пчёлкой Майей, угадывали мелодии песен у Водяного, чётко выполняли указания доктора Витаминкина, а у Невидимки складывали пазлы с изображением тортов, и даже проходили испытания на ловкость вместе с тренером. За каждое выполненное задание команды получали фишки. В конце, отгадав загадку Карлсона о радуге, ребята создали панно с помощью полученных фишек и исполнили в честь лета танцевальный флешмоб.В празднике принимали участие дети всех возрастных групп и по окончании все получили сладкие призы. Веселая и задорная атмосфера сохранилась на протяжении всего дня.Но это не все сюрпризы лета! 5 июня состоялся XIII муниципальный спортивный Фестиваль среди детей дошкольного возраста «Спортмультландия». Праздник спорта и веселья удался на славу! Шесть команд участвовали в Фестивале. Наша команда «Фиксики» продемонстрировала ловкость, быстроту, упорство. После прохождения всех испытаний места распределились следующим образом:I место — команда МАДОУ «Детсий сад № 26»;II место — команда МАДОУ «Детсий сад № 5»;IIIместо — команда МАДОУ «Детсий сад № 6».Юные спортсмены нашего садика стала серебряными призёрами этих увлекательных соревнований. Поздравляем ребят из команды «Фиксики» с заслуженной наградой и желаем им новых побед!6 июня в нашем дошкольном учреждении прошел праздник «В гостях у героев сказок А. С. Пушкина» в рамках празднования дня рождения нашего великого русского поэта. Дети старшей возрастной группы совершили увлекательное путешествие по мотивам сказок Пушкина и расширили свои знания о творчестве писателя. Воспитанники младшего возраста с огромным удовольствием познакомились с волшебными пушкинскими сказками посредством мультипликации.Вот такой интересной и насыщенной получилась жизнь в МАДОУ «Детский сад № 5» вначале лета!