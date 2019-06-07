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Центральная библиотека отметила Пушкинский день России

7 июня 2019, 11:18
Центральная библиотека отметила Пушкинский день России
6 июня Центральная библиотека города отметила Пушкинский день России, День родного языка и провела акцию «Читаем Пушкина».

Литературное творчество А. С. Пушкина, великого русского поэта, сопровождает нас всю жизнь. Александра Сергеевича по праву называют основоположником русского языка, а его творчество любят и ценят почитатели всех литературных возрастов. В библиотеке оформлены книжно-иллюстративные выставки: «Как вечно пушкинское слово…», «Мир великого поэта», «Там чудеса…» На выставках представлена литература о жизни и творчестве А. С. Пушкина, его стихи и произведения в прозе.

Участники акции «Читаем Пушкина» имели возможность прочитать любимые стихи, сфотографироваться у ростовой фигуры поэта. В ходе акции раздавались листовки и закладки с известными стихами поэта и информацией о его творчестве.

В библиотеке в течение дня шла трансляция фрагментов документальных и художественных фильмов «Пушкинианы», звучали романсы на его стихи.

А юные читатели Центральной детской библиотеки совершили «Путешествие по Лукоморью». Ребятишки МАДОУ детский сад № 11 Центр развития ребенка и ГБУ СО КО Центр «Росток» вместе с Ариной Родионовной и Котом ученым отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины, решали сказочный кроссворд, ловили золотую рыбку и играли в увлекательную игру «Черный ящик». Завершив путешествие, ребята сделали вывод, что нужно беречь и любить русский язык, обращаться с ним почтительно, ведь в умелых руках он в состоянии творить настоящие чудеса
библиотека
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Г
# 1Гость Кило Ирисок
пятая фотка понравилась... детки в процессе...)))
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