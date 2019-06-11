В Гусевский городской суд обратился мужчина с иском к администрации МО «Гусевский городской округ» о приведении дорог населенных пунктов Михайловского территориального отдела администрации в соответствие с действующим законодательством.
В обоснование требований истец указал, что проживает в поселке Приозерное и ежедневно передвигается по дорогам местного значения, которые не оборудованы тротуарами или пешеходными дорожками, что создает опасность нахождения непосредственно на проезжей части.
Осенью 2018 года он обращался к ответчику с заявлением об устранении нарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения, однако тротуары до сих пор не обустроены.
Данный факт свидетельствует о несоблюдении администрацией МО «Гусевский городской округ» требований действующего законодательства в области безопасности дорожного движения, нарушении прав и законных интересов неопределенного круга лиц на охрану жизни и здоровья в процессе передвижения по дорогам.
Поскольку бездействием ответчика нарушаются его права и права неопределенного круга лиц он вынужден обратиться в суд.
Предварительное судебное заседание по делу назначено на 24 июня 2019 года.
Житель Приозерного через суд пытается обязать городскую администрацию обустроить тротуары вдоль дорог
11 июня 2019, 18:27
суд Админстрация Гусевского района
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