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Информационный сайт города Гусева

Житель Приозерного через суд пытается обязать городскую администрацию обустроить тротуары вдоль дорог

11 июня 2019, 18:27
Житель Приозерного через суд пытается обязать городскую администрацию обустроить тротуары вдоль дорог
В Гусевский городской суд обратился мужчина с иском к администрации МО «Гусевский городской округ» о приведении дорог населенных пунктов Михайловского территориального отдела администрации в соответствие с действующим законодательством.

В обоснование требований истец указал, что проживает в поселке Приозерное и ежедневно передвигается по дорогам местного значения, которые не оборудованы тротуарами или пешеходными дорожками, что создает опасность нахождения непосредственно на проезжей части.

Осенью 2018 года он обращался к ответчику с заявлением об устранении нарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения, однако тротуары до сих пор не обустроены.

Данный факт свидетельствует о несоблюдении администрацией МО «Гусевский городской округ» требований действующего законодательства в области безопасности дорожного движения, нарушении прав и законных интересов неопределенного круга лиц на охрану жизни и здоровья в процессе передвижения по дорогам.

Поскольку бездействием ответчика нарушаются его права и права неопределенного круга лиц он вынужден обратиться в суд.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 24 июня 2019 года.
суд Админстрация Гусевского района
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6
# 1666
вотчина вити

.итя опять подставил
Вчера, 21:06   ЦитироватьОтветить
00
а
# 2а
Молодец мужик, нагни этих бездельников !!! Не хотят сами значит надо заставить.
Вчера, 22:39   ЦитироватьОтветить
51
А
# 3Админ
Молодец!!!! Деньги осовоены, пущай со своего кармана платят.
Сегодня, 00:04   ЦитироватьОтветить
00

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