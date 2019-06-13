Итоги конкурса на лучший венок из садовых, полевых и луговых цветов

13 июня 2019, 10:48

Вчера в рамках празднования Дня России в парковой зоне ФОКа проводился конкурс на лучший венок из садовых, полевых и луговых цветов. Победители были награждены дипломами и призами.



1 место — Алена Федорова Красногорский филиал МАУ ГДК

2 место — Елена Михайлова Дубровский филиал МАУ ГДК

3 место — Елена Петрова МБУ «КЦСОН»

Приз зрительских симпатий — Екатерина Шимонелене Первомайский филиал МАУ ГДК

Приз зрительских симпатий самого маленького участника — Валентина Суховеева МАДОУ «Детский сад № 5»

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