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Итоги конкурса на лучший венок из садовых, полевых и луговых цветов

13 июня 2019, 10:48
Итоги конкурса на лучший венок из садовых, полевых и луговых цветов
Вчера в рамках празднования Дня России в парковой зоне ФОКа проводился конкурс на лучший венок из садовых, полевых и луговых цветов. Победители были награждены дипломами и призами.

1 место — Алена Федорова Красногорский филиал МАУ ГДК
2 место — Елена Михайлова Дубровский филиал МАУ ГДК
3 место — Елена Петрова МБУ «КЦСОН»
Приз зрительских симпатий — Екатерина Шимонелене Первомайский филиал МАУ ГДК
Приз зрительских симпатий самого маленького участника — Валентина Суховеева МАДОУ «Детский сад № 5»
День России конкурс
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