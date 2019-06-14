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Информационный сайт города Гусева

Соблюдение требований контракта по ремонту центра города находится под пристальным контролем

14 июня 2019, 18:01
Соблюдение требований контракта по ремонту центра города находится под пристальным контролем
В Гусеве полным ходом ведутся работы по реконструкции центра города. Важные изменения, которые преобразят его архитектурный облик, с нетерпением ожидают все жители округа.

В связи с такими значимыми переменами всех гусевцев объединяет единое желание получить достойный и качественный результат. Поэтому реконструкция площади проводится под строгим контролем со стороны администрации муниципалитета: каждый этап преобразований расписан в дорожной карте, с указанием сроков и ответственных за выполнение, каждое утро проводятся совещания на объекте.

Соблюдение требований исполнения контрактов на выполнения работ подрядными организациями также находится под пристальным вниманием у Гусевской прокуратуры. В связи с небольшим отставанием исполнения некоторых работ в рамках реконструкции улично-дорожной сети центральной части города, на имя главы администрации было направлено предостережение о недопустимости нарушение закона. Несмотря на то, что претензия по данному вопросу уже была направлена подрядчику, глава администрации Александр Китаев еще раз лично встретился с руководителем ООО «Мириам», чтобы усилить меры по исполнению контракта.

Ну и, конечно же, самыми строгими судьями в вопросах благоустройства остаются наши жители, которые ежедневно присылают на наши странички свои комментарии и отзывы по поводу реализации масштабного проекта.

Благодарим всех, кто принимает активное участие в жизни нашего города и неравнодушен к его переменам. Приятно знать, что каждый готов внести свою лепту в историю родного Гусева!

Администрация города Гусева
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Г
# 1Гость Наталья
Ну вот нас уже начинают успокаивать
Вчера, 18:27   ЦитироватьОтветить
20
Ж
# 2Житель
Что это за бородатое чудище?
Вчера, 18:39   ЦитироватьОтветить
41
Г
# 3Гость гость
Это  Тельман-друг  Китаева . Очень    уж ему    нравится   в Гусеве работать........
Вчера, 19:01   ЦитироватьОтветить
30
Г
# 4ГераБуФфон
рубашка модная,белая... bowtie 
Вчера, 19:21   ЦитироватьОтветить
10
С
# 5Строитель
Отставание на 2 месяца. Где претензионая работа? Где штрафы за просрочку выполнения работ?
Они просто просто побратски поговорили.
Вчера, 19:54   ЦитироватьОтветить
60
И
# 6Инвалид
Потому наверно там полное кидалово рабочим копейки платят.на вывозе грунта кинули.скоро работать будет некому. Кто может сказать из простых смертных что ему заплатили нормально!
Вчера, 22:37   ЦитироватьОтветить
30
П
# 7Протуберанец
"каждый этап преобразований расписан в дорожной карте, с указанием сроков и ответственных за выполнение, каждое утро проводятся совещания на объекте" 
Брависсимо, нам рассказали как нужно контролировать заказчиком исполнение подрядчиком взятых на себя обязательств.
Утром спрошу у дворника о том, как он должен мести улицу и справляется ли он с нарезанным ему объёмом убираемой территории.



Да и ещё. Когда строили детсад на Краснофлотской, висела веб-камера, любой мог отслеживать ход строительства объекта, так, чисто из любопытства. А тут такая секретность, что можно подумать, что в центре площади бункер главы администрации на случай бомбёжки заливают в три этажа. 
Вчера, 23:38   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 8Гость Катерина
Строитель,
А толку?посмотрите как сыпятся фасады и текут крыши подремонтированные этим Тельманово,пиши и жалуйся,а все бестолку.
Сегодня, 00:15   ЦитироватьОтветить
10

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