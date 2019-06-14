/ / / Соблюдение требований контракта по ремонту центра города находится под пристальным контролем

В связи с такими значимыми переменами всех гусевцев объединяет единое желание получить достойный и качественный результат. Поэтому реконструкция площади проводится под строгим контролем со стороны администрации муниципалитета: каждый этап преобразований расписан в дорожной карте, с указанием сроков и ответственных за выполнение, каждое утро проводятся совещания на объекте.
Соблюдение требований исполнения контрактов на выполнения работ подрядными организациями также находится под пристальным вниманием у Гусевской прокуратуры. В связи с небольшим отставанием исполнения некоторых работ в рамках реконструкции улично-дорожной сети центральной части города, на имя главы администрации было направлено предостережение о недопустимости нарушение закона. Несмотря на то, что претензия по данному вопросу уже была направлена подрядчику, глава администрации Александр Китаев еще раз лично встретился с руководителем ООО «Мириам», чтобы усилить меры по исполнению контракта.
Ну и, конечно же, самыми строгими судьями в вопросах благоустройства остаются наши жители, которые ежедневно присылают на наши странички свои комментарии и отзывы по поводу реализации масштабного проекта.
Благодарим всех, кто принимает активное участие в жизни нашего города и неравнодушен к его переменам. Приятно знать, что каждый готов внести свою лепту в историю родного Гусева!
Администрация города Гусева