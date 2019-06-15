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Евгений Алексеевич Лисунов — доктор технических наук

15 июня 2019, 20:59
Евгений Алексеевич Лисунов — доктор технических наук Евгений Алексеевич Лисунов
Евгений Алексеевич Лисунов в 1956 году закончил Гусевский сельскохозяйственный техникум. Сейчас это учебное заведение называется «Колледж агротехнологий и природообустройства». Потом он закончил Ленинградском сельскохозяйственном институте по специальности «Инженер сельскохозяйственной техники».

Евгений Алексеевич является доктором наук, профессором, заслуженным работником науки и техники РФ и включён в энциклопедию «Известные ученые России». Он опубликовал несколько работ по специальности «Надежность и ремонт сельскохозяйственной техники».

Евгений Алексеевич Лисунов — доктор технических наук

Сейчас Евгений Алексеевич работает заведующим кафедрой «Надежность и ремонт машин» в Нижегородской государственной сельхозакадемии.

Владимир Летягин
агропромышленный колледж история
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