/ / / Евгений Алексеевич Лисунов — доктор технических наук

15 июня 2019, 20:59

Владимир Летягин

Евгений Алексеевич Лисунов в 1956 году закончил Гусевский сельскохозяйственный техникум. Сейчас это учебное заведение называется «Колледж агротехнологий и природообустройства». Потом он закончил Ленинградском сельскохозяйственном институте по специальности «Инженер сельскохозяйственной техники».Евгений Алексеевич является доктором наук, профессором, заслуженным работником науки и техники РФ и включён в энциклопедию «Известные ученые России». Он опубликовал несколько работ по специальности «Надежность и ремонт сельскохозяйственной техники».Сейчас Евгений Алексеевич работает заведующим кафедрой «Надежность и ремонт машин» в Нижегородской государственной сельхозакадемии.