В городе Гусеве, благодаря сотрудникам ОАО «Гусев-Водоканал» появилась точка свежести. Чтобы местные жители и гости нашего славного города не изнывали от жары, да и на забаву детворе, у скульптуры лося установили направленный фонтан.
Не успели водоканальцы пустить воду, как он стал точкой притяжения. Вскоре в других точках города появятся аналогичные точки свежести.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, власти также предусмотрели и платную услугу «Освежение на дому».
В центре города появилась точка свежести
20 июня 2019, 14:53
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