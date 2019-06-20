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В центре города появилась точка свежести

20 июня 2019, 14:53
В центре города появилась точка свежести
В городе Гусеве, благодаря сотрудникам ОАО «Гусев-Водоканал» появилась точка свежести. Чтобы местные жители и гости нашего славного города не изнывали от жары, да и на забаву детворе, у скульптуры лося установили направленный фонтан.

Не успели водоканальцы пустить воду, как он стал точкой притяжения. Вскоре в других точках города появятся аналогичные точки свежести.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, власти также предусмотрели и платную услугу «Освежение на дому».
фонтан жара водоканал
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