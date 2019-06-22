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Могиленко Анатолий Филимонович — ректор Витебской ветеринарной академии

22 июня 2019, 19:36
Могиленко Анатолий Филимонович — ректор Витебской ветеринарной академии
Могиленко Анатолий Филимонович родился в 1938 году в Витебской области. В 1959 году он закончил Гусевский сельскохозяйственный техникум, а в 1967 году закончил Витебский Ветеринарный институт.

С 1973 по 1991 годы Анатолий Филимонович работал сотрудником кафедры диагностики Витебской ветеринарной академии. С 1991 по 1997 годы он возглавлял кафедру.

С 1995 по 1997 годы Анатолий Филимонович занимал пост ректора Витебской ветеринарной академии. Он являлся академиком БАК и доктором ветеринарных наук.

Могиленко Анатолий Филимонович умер в 1997 году.

Владимир Летягин
история агропромышленный колледж
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