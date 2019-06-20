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Климович Петр Алексеевич — доктор ветеринарных наук

20 июня 2019, 12:10
Климович Петр Алексеевич — доктор ветеринарных наук
Климович Петр Алексеевич родился в 1950 году в Витебской области. В 1969 году он окончил Гусевский сельскохозяйственный техникум, а в 1976 году Витебский ветеринарный институт.

В период с 1980 по 2017 год Пётр Алексеевич работал сотрудником кафедры хирургии в Витебской ветеринарной академии. Защитил диссертацию по теме «Состояние иммунной системы крупного рогатого скота при травмах — методы коррекции».

С 2017 года Пётр Алексеевич находится на заслуженном отдыхе.

Владимир Летягин
история агропромышленный колледж
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