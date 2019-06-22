Первый старт речного трамвайчика с успехом состоялся! Стать первопроходцами в этом небольшом путешествии удостоились гусевские школьники, рассказали в пресс-службе администрации округа.
Что может быть прекрасней, чем в жаркий день провести время на воде, наслаждаясь красотами нашего города с совершенно непривычной, но очень красивой стороны? Все пассажиры были восхищены давно знакомыми местами, но с совершенно новых ракурсов, и получили заряд положительных эмоций на весь день.
Первое катание прошло под руководством директора ФОКа Дмитрия Карасева, который выполнял роль штурмана.
«Вода успокаивает и умиротворяет, поэтому река должна ожить и стать одной из точек привлечения в нашем городе. В планах продлить маршрут вниз по течению до комбикормового завода и вверх по течению до поселка Первомайское. В целом маршрут может длиться до 3-х часов», — поделился Дмитрий Карасев.
Любой желающий может прочувствовать на себе свежий речной ветерок, находясь на этом небольшом, но довольно комфортном трамвайчике. Катания по реке Писса будут проходить ежедневно в 17.00 с пирса за ФОКом.
В дальнейшем график будет регулироваться.
Первый старт речного трамвайчика с успехом состоялся
22 июня 2019, 10:22
Писса ФОК
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