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О музее Восточной Пруссии в городе Люнебурге

26 июня 2019, 20:32
Картина Карла Энгеля «Последний парад» Картина Карла Энгеля «Последний парад»
В декабре 1958 года в немецком городе Люнебург был основан музей Восточной Пруссии. Его основателем был Ганс-Людвиг Лоффке. Музей существует и по сей день. Директором данного заведения сейчас является Йохим Мёнерт.

В залах музея есть экспонаты о нашем городе. В фондах много документов, фото и других материалов о Гумбиннене. Одно из заметных мест занимает картина Карла Энгеля «Последний парад». На ней изображён момент прохождения через Гумбиннен 17 октября 1944 года 800 лошадей Тракененской породы, которых разводили на одном из конезаводе в окрестностях округа.

Лошадей Тракененской породы пытались эвакуировать во время октябрьского наступления Советской армии, но по разным причинам они почти все погибли: от бомбежек, голода, а многие были съедены беженцами по пути отступления. Позднее в Европе Тракененская порода с трудом была восстановлена.

Залы музея Люнебурга о лосях
Залы музея Люнебурга о лосях

К сожалению музеев, посвященных Восточной Пруссии, немного. Но есть ещё один музей, посвящённый Гумбиннену. Он находится в городе Билефельде, который шествует над общиной Гумбинненского округа.

Владимир Летягин
музей история Гумбиннен
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