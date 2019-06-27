По поручению главы администрации Гусевского городского округа Александра Китаева на территории физкультурно-оздоровительного комплекса на берегу реки Писса благоустроят пляжную зону для загара.
Сейчас рабочие расчищают пустырь. Песок будут завозить с пляжа посёлка Янтарное. Для комфортного отдыха сделают деревянные дорожки и шезлонги.
Работы планируется завершить к концу текущего месяца.
На территории ФОКа появится пляжная зона для загара
27 июня 2019, 10:51
433 просмотра | 8 комментариев
Другие новости по теме