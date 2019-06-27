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Информационный сайт города Гусева

На территории ФОКа появится пляжная зона для загара

27 июня 2019, 10:51
На территории ФОКа появится пляжная зона для загара
По поручению главы администрации Гусевского городского округа Александра Китаева на территории физкультурно-оздоровительного комплекса на берегу реки Писса благоустроят пляжную зону для загара.

Сейчас рабочие расчищают пустырь. Песок будут завозить с пляжа посёлка Янтарное. Для комфортного отдыха сделают деревянные дорожки и шезлонги.

Работы планируется завершить к концу текущего месяца.
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С
# 1Старик Хоттабыч
Пора нашему сашку на директора фока переходить. Пусть там занимается пляжами, трамвайчиками, фонтанчиками. Интересно сколько стоит машина песка с Янтарного. Золотой песочек будет. Опять денежки пилит. У нас в округе есть песчаные карьеры с прекрасным песком, тот же Булинский карьер. Пора писать в компетентные органы, чтобы разобрались по этому поводу. 
Сегодня, 12:07   ЦитироватьОтветить
20
С
# 2Саныч
Берем песок в Булинском карьере, а по платежкам везем из Янтарного. Разницу в карман
Сегодня, 13:10   ЦитироватьОтветить
30
ж
# 3житель
ахахахаха они еще решили этим похвастаться ))) ждем что скажет следственный комитет
Сегодня, 13:55   ЦитироватьОтветить
10
Ж
# 4Житель
Ребята, это кончно все хорошо, но.... у нас (жителей города проживающих от моста в сторону Нестерова) сложилась мнение, что про нас совсем забыли. Вся движуха происходит только до моста. Весной во время субботника левую сторону от реки почистили, траву покасили до фока, а теперь что?  Зарастаем, любитили покататься на лодочках что видят, да и мы? Зато на сайте ролики как администрация убралась не забыли разместить. А теперь где работа наших чиновников? Про новогодние украшения по улице уже забыли когда вешали (последние были при Цуканове) Вот и смотрим как все красивее да крамивее.......
Сегодня, 13:57   ЦитироватьОтветить
00
ч
# 5чистюля
Цитата: Житель
Ребята, это кончно все хорошо, но.... у нас (жителей города проживающих от моста в сторону Нестерова) сложилась мнение, что про нас совсем забыли. Вся движуха происходит только до моста. Весной во время субботника левую сторону от реки почистили, траву покасили до фока, а теперь что?  Зарастаем, любитили покататься на лодочках что видят, да и мы? Зато на сайте ролики как администрация убралась не забыли разместить. А теперь где работа наших чиновников? Про новогодние украшения по улице уже забыли когда вешали (последние были при Цуканове) Вот и смотрим как все красивее да крамивее.......
а может вы сами уберетесь возле себя
Сегодня, 14:56   ЦитироватьОтветить
20
В
# 6Ветеран
Старик Хоттабыч,
Это точно.Делать не фиг,как только пляжи делать.Видимо не малых денег стоит что они так активно занимаются благоустройством.Вот куда денежки утекают.Пора точно заняться прокуратуре разобраться с этим ........Лучше бы по городу пешеходные дорожки или еще чего делали.Зато какая  ПОКАЗУХА.Аж противно.Кому нужен этот пляж, ну придут человек 10-20,а какае деньги закопаны.
Сегодня, 15:49   ЦитироватьОтветить
10
П
# 7Протуберанец
В итоге завезут строительный (дорожный) песок, как на пляж Домашнего озера.  
Сегодня, 15:50   ЦитироватьОтветить
10
Г
# 8Гость Сергей
Цитата: чистюля
Цитата: Житель
Ребята, это кончно все хорошо, но.... у нас (жителей города проживающих от моста в сторону Нестерова) сложилась мнение, что про нас совсем забыли. Вся движуха происходит только до моста. Весной во время субботника левую сторону от реки почистили, траву покасили до фока, а теперь что?  Зарастаем, любитили покататься на лодочках что видят, да и мы? Зато на сайте ролики как администрация убралась не забыли разместить. А теперь где работа наших чиновников? Про новогодние украшения по улице уже забыли когда вешали (последние были при Цуканове) Вот и смотрим как все красивее да крамивее.......
а может вы сами уберетесь возле себя
Полностью согласен! Ни один человек на субботнике не пришел и не предложил помощь! Повторю не один житель ближайших домов! Зато отходы в реку с частного сектора из незаконных врезок льются периодически! Как река мелеет все трубы ваши видно! сами за собой срач уберите сначала. А потом движуху просите у себя! Люди с хорошим достатком живут в том частном секторе, судя по особнякам. Стыдно!
Сегодня, 15:54   ЦитироватьОтветить
00

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