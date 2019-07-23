/ / / В городе Гусеве организована пляжная зона

На берегу реки Писса рядом с Физкультурно оздоровительным комплексом организована пляжная зона. Территория обустроена шезлонгами, душевыми кабинками и точками свежести.
Было завезено около 500 тонн морского песка с пляжа в посёлке Янтарном. Его планируют обновлять каждый год.
Ранее глава городской администрации Александр Китаев рассказал, что пляжную зону предложили сделать предприниматели: «Муниципалитет не затратил ни копейки бюджетных средств, а у гусевцев появилась возможность, не выезжая из города, позагорать на пляже».
Те, кто любит более активный отдых, могут прокатиться на байдарках и речном трамвайчике.
Напомним, что в эти выходные в парковой зоне ФОКа пройдут областные соревнования по пляжному волейболу «Восточный ветер».
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