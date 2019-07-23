Стройцентр Стройцентр
/ / / В городе Гусеве организована пляжная зона
Информационный сайт города Гусева

В городе Гусеве организована пляжная зона

23 июля 2019, 18:25
В городе Гусеве организована пляжная зона
На берегу реки Писса рядом с Физкультурно оздоровительным комплексом организована пляжная зона. Территория обустроена шезлонгами, душевыми кабинками и точками свежести.

Было завезено около 500 тонн морского песка с пляжа в посёлке Янтарном. Его планируют обновлять каждый год.

Ранее глава городской администрации Александр Китаев рассказал, что пляжную зону предложили сделать предприниматели: «Муниципалитет не затратил ни копейки бюджетных средств, а у гусевцев появилась возможность, не выезжая из города, позагорать на пляже».

Те, кто любит более активный отдых, могут прокатиться на байдарках и речном трамвайчике.

Напомним, что в эти выходные в парковой зоне ФОКа пройдут областные соревнования по пляжному волейболу «Восточный ветер».
пляж ФОК
1 просмотр
0 голосов
Другие новости по теме
Глава городской администрации рассказал о развитии территории возле ФОКа
Глава городской администрации рассказал о развитии территории возле ФОКа
Евгений Михайлов покинул пост главы администрации города Гусева
Евгений Михайлов покинул пост главы администрации города Гусева
Евгений Михайлов: В Гусеве живут и работают активные и неравнодушные к судьбе родного города люди
Евгений Михайлов: В Гусеве живут и работают активные и неравнодушные к судьбе родного города люди
Итоги визита губернатора Калининградской области Антона Алиханова в Гусев
Итоги визита губернатора Калининградской области Антона Алиханова в Гусев

Оставить комментарий

Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико