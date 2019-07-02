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Информационный сайт города Гусева

Проводится косметический ремонт фасада здания Храма Всех Святых

2 июля 2019, 11:35
На фасаде здания Храма Всех Святых в Гусеве проводится косметический ремонт. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал настоятель храма протоиерей Отец Георгий.

«Начали подкраску храма в тех местах, где краска облупилась после зимы. У нас нет штукатурки, поэтому снимаем старую краску и наносим новую прямо на кирпич. Работа сложная, альпинистская. Дай Бог, через неделю храм будет как новенький», — сообщил Георгий Матвеев.

Храм Всех Святых был открыт в Гусеве в ноябре 2016 года и является единственным в России Храмом-памятником павшим в годы Первой мировой войны.
храм
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