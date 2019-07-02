/ / / Гусевские волонтеры встретились с очевидцем военных событий в Анголе

2 июля 2019, 16:04

Молодежный актив Городского дома культуры

Волонтеры Победы города Гусева встретились с очевидцем военных событий в Анголе Межуль Людмилой Константиновной, выполнявшей там интернациональный долг.Встречая гостей, Людмила Константиновна была рада и готова к такому большому количеству визитёров. Пригласила за стол и угощала вкусной и очень сытной запеканкой. С удовольствием поделилась с ребятами рецептом.Общаясь с добровольцами, Людмила Константиновна вспоминала о событиях в Анголе (в 80-е годы на африканскую республику, где с 1975 года полыхала гражданская война, напали войска ЮАР) и с волнением рассказывала, как началась бомбежка. За свои заслуги она награждена медалью «За оказание интернациональной помощи Анголе».Много лет Людмила Константиновна работала зубным техником. У неё нет ноги — врачи ампутировали из-за болезни. «На самом деле все время чувствую её присутствие. Матрица-то уже запомнила, что ноги две, и в голове эта память навсегда остается. Всё чувствую — и на погоду крутит, хоть и крутить нечего…», — рассказывает Людмила Константиновна.Хозяйка дома выразила большое сожаление о том, что из-за здоровья она не может посещать различные мероприятия и выходить на улицу. Во всём ей помогают дети, соцработник и друзья. Взаимопонимание между родными её очень радует и даёт силы.На стенах в квартире десятки картин и панно — бабочки, цветущие деревья, зверюшки, птички, шары, замысловатые абстракции и т. д., сделанные руками Людмилы Константиновны. Ребята были поражены тому, что эта удивительная женщина является большой рукодельницей, несмотря на свой преклонный возраст.Правильно говорят, что творческий человек — творческий во всем. Людмила Константиновна видит возможности повсюду и постоянно впитывает информацию, которая становится пищей для творческого самовыражения. Стала писать стихи и говорит, что литература ее захлестнула: «Поэзия дарит мне радость, которой хочу делиться с другими». Несмотря на все пережитые тяготы, в свои годы она остается веселой и бодрой женщиной и никогда не сидит без дела — любит готовить, хозяйничать по дому.В завершение встречи Людмила Константиновна подарила ребятам украшение, сделанное своими руками. Прощаясь с хозяйкой, волонтёры пожелали крепкого здоровья и долголетия. Встреча прошла настолько уютно, что словами не передать!Добрые поступки не требуют больших затрат и усилий. Делать добро намного проще, чем кажется. Порой простая помощь пожилому человеку, внимание и забота, искренняя улыбка и доброта в сто раз дороже, чем что-то другое.