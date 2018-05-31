31 мая 2018, 12:14

В клубе «Надежда» весело и душевно прошло чествование майских именинниц, среди которых было три юбиляра. Праздник состоялся в Городском доме культуры.— гласит народная примета. Людмила Межуль, наоборот, считает, что ей очень повезло появиться на свет именно в этом весеннем месяце.— объясняет Людмила Константиновна. 3 мая ей исполнилось 80. Кроме теплых поздравлений родных и друзей ее ждал необычный сюрприз: к дому подкатила машина НТВ. Оказалось, что телекомпания снимает документальный фильм о наших соотечественниках, выполнявших интернациональный долг в Анголе. Одной из героинь проекта стала жительница Гусева. В 80-е годы (в это время на африканскую республику, где с 1975 года полыхала гражданская война, напали войска ЮАР) и жила семья Межуль., — рассказывает Людмила Константиновна. Отложив в сторону подарки и шикарный букет пионов, которые ей преподнесли подруги из клуба «Надежда», она повязывает красно-черно-серый ангольский галстук и показывает медаль «За оказание интернациональной помощи Анголе». Впрочем, тут же Людмила Константиновна от серьезного переходит к лирике. В последние годы она, бывший зубной техник, пишет стихи. Говорит, что литература ее захлестнула: «Поэзия дарит мне радость, которой хочу делиться с другими». И обращается к подругам с теплыми лирическими строчками.80-летие отметила в мае и М. И. Долбежкина, три десятка лет отдавшая заводу «Микродвигатель» — Мария Ивановна возглавляла бригаду штамповщиков. Но самой-самой в этот день стала бывший инженер-строитель тепловентиляции Ольга Ивановна Постоенко — ей исполнилось 85!Все юбиляры — давние активистки клуба «Надежда». Здесь прошло много добрых и памятных событий: турпоходы, соревнования, фестивали, праздники и просто дружеские посиделки, которые помогают сделать осень жизни действительно золотой, наполненной интересным общением, заботой и поддержкой.А следующий коллективный день рождения намечено организовать на природе: чествовать родившихся в июне будут на берегу Виштынецкого озера.