Стройцентр
/ / / В клубе «Надежда» весело и душевно прошло чествование майских именинниц
Информационный сайт города Гусева

В клубе «Надежда» весело и душевно прошло чествование майских именинниц

31 мая 2018, 12:14
В клубе «Надежда» весело и душевно прошло чествование майских именинниц, среди которых было три юбиляра. Праздник состоялся в Городском доме культуры.

«Кто родился в мае, будет весь век маяться» — гласит народная примета. Людмила Межуль, наоборот, считает, что ей очень повезло появиться на свет именно в этом весеннем месяце.



«Люблю май — в природе все расцветает, все поднимается, радость приходит и хочется жить!» — объясняет Людмила Константиновна. 3 мая ей исполнилось 80. Кроме теплых поздравлений родных и друзей ее ждал необычный сюрприз: к дому подкатила машина НТВ. Оказалось, что телекомпания снимает документальный фильм о наших соотечественниках, выполнявших интернациональный долг в Анголе. Одной из героинь проекта стала жительница Гусева. В 80-е годы (в это время на африканскую республику, где с 1975 года полыхала гражданская война, напали войска ЮАР) и жила семья Межуль.

«Муж был военным, мы с пятилетней дочкой поехали с ним. Помню, как началась бомбежка. Схватила дочку, побежали… Не передать ужас, который я испытала в тот момент… Этого не забуду до конца жизни», — рассказывает Людмила Константиновна. Отложив в сторону подарки и шикарный букет пионов, которые ей преподнесли подруги из клуба «Надежда», она повязывает красно-черно-серый ангольский галстук и показывает медаль «За оказание интернациональной помощи Анголе». Впрочем, тут же Людмила Константиновна от серьезного переходит к лирике. В последние годы она, бывший зубной техник, пишет стихи. Говорит, что литература ее захлестнула: «Поэзия дарит мне радость, которой хочу делиться с другими». И обращается к подругам с теплыми лирическими строчками.



80-летие отметила в мае и М. И. Долбежкина, три десятка лет отдавшая заводу «Микродвигатель» — Мария Ивановна возглавляла бригаду штамповщиков. Но самой-самой в этот день стала бывший инженер-строитель тепловентиляции Ольга Ивановна Постоенко — ей исполнилось 85!

Все юбиляры — давние активистки клуба «Надежда». Здесь прошло много добрых и памятных событий: турпоходы, соревнования, фестивали, праздники и просто дружеские посиделки, которые помогают сделать осень жизни действительно золотой, наполненной интересным общением, заботой и поддержкой.

А следующий коллективный день рождения намечено организовать на природе: чествовать родившихся в июне будут на берегу Виштынецкого озера.
Надежда
190 просмотров   |   1 комментарий
2
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
Работники организаций «Гусев-Водоканал» и «Гусев-КОС» через СМИ обратились в прокуратуру и губернатору
Работники организаций «Гусев-Водоканал» и «Гусев-КОС» через СМИ обратились в прокуратуру и губернатору
Жительница Гусева борется за право выходить из дома
Жительница Гусева борется за право выходить из дома
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Гусев посетил бывший главнокомандующий военно-морских сил ФРГ
Гусев посетил бывший главнокомандующий военно-морских сил ФРГ
Лев
# 1Лев
Здоровья, Вам, неунывающие женщины!!! Вот с кого надо брать пример!
Сегодня, 13:01   ЦитироватьОтветить1

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona