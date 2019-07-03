/ / / Петр Алексеевич Аккерман — офицер штаба 1-й армии П. К. Рененкапфа

3 июля 2019, 21:54

Владимир Летягин

О военных действиях Русской армии в 1914 году в нашем крае сохранилось несколько мемуарных произведений. Автором одного из них был офицер штаба 1-й армии, а позже офицер 2-го уланского полка — Петр Алексеевич Аккерман 1878 года рождения.До первой мировой войны Петр Алексеевич был окружным прокурором Виленского суда и офицером запаса. Во время войны служил в первой армии. С 1918 года он был директором департамента полиции в правительстве Скоропадского на Украине.Позднее Пётр Алексеевич эвакуировался в Германию.В 1917 году в журнале «Голос минувшего» были опубликованы его Мемуары о нашем городе.Петр Алексеевич Аккерман умер в 1944 году.