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Гусевские знатоки взяли кубок «Интеллектуальной Инстерлиги» в Черняховске

8 июля 2019, 11:26
Гусевские знатоки взяли кубок «Интеллектуальной Инстерлиги» в Черняховске
В воскресенье, 7 июля, в городе Черняховске в замке Инстербург был разыгран Кубок Летних игр 2019 года «Интеллектуальной Инстерлиги», в котором приняли участие 6 лучших команд Черняховского района и впервые получила приглашение команда гостей — сборная Гусева «101-й километр».

Необычный антураж замка и не привычный формат игры не смутили гусевцев, которым в упорной борьбе удалось опередить двух предыдущих обладателей этого Кубка — команды «Ван Гог» и «Зеленая кошка» на одно и на два очка соответственно. За нашу команду выступала «легионер» Александра Беляева, а так же игроки основного состава: Галина Беляева, Виктор Золотухин, Владимир Летягин, Александр Орехов и Андрей Мкртычян (капитан).

Это уже не первый подобный успех гусевской команды. В мае нашей сборной удалось завоевать Кубок главы администрации Черняховска, а две команды студентов нашего Политеха «ЬЪЬ» и «ГПТ» заняли тогда второе и третье место в своем зачете, совсем немного уступив победителям — сильной команде из БФУ им. Канта.

Команды выражают благодарность Управлению по делам молодежи и спорту Гусевской администрации и городскому Дому культуры за предоставление транспорта для поездок на игры в Черняховск.

А. Мкртычян
КВН Черняховск
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