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Городская администрация просит владельцев частных домов нанести указатели адресов

9 июля 2019, 18:15
Городская администрация просит владельцев частных домов нанести указатели адресов
Уважаемые гусевцы!

В рамках подготовки и проведения Всероссийской переписи населения в 2020 году Администрацией города проводится мониторинг адресного хозяйства. В связи с этим обращаемся к гусевцам, проживающим в частных домах, с просьбой привести в соответствие указатели адресов, то есть указать на домовладении номер дома и название улицы. Это необходимо также для того чтобы экстренные службы, в случае их вызова, могли беспрепятственно найти необходимый адрес. Обращаем ваше внимание, что угловые жилые объекты должны быть оформлены адресными аншлагами с указанием улицы, а промежуточные объекты — только нумерацией.

Справочно: собственник здания, домовладелец обязан установить почтово-адресную нумерацию в течение трех месяцев с момента завершения строительства здания, либо ремонта фасада. Уточнить адрес места нахождения вашего дома можно в отделе архитектуры администрации округа.

Администрация города Гусева
перепись
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