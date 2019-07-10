В Гусеве полицейские привлекли к ответственности двух граждан за кражу телефона

10 июля 2019, 17:07

В полицию за помощью обратился 34-летний горожанин и сообщил, что у него похитили мобильный телефон. Мужчина сообщил, что пропажу имущества обнаружил после распития алкогольных напитков. Ущерб составил 6 000 рублей.



Полицейские выяснили, что к краже причастна 30-летняя горожанка. Во время употребления алкогольных напитков она дождалась, когда потерпевший уснет, после чего осмотрела его карманы и похитила мобильный телефон. Злоумышленница пыталась продать похищенное, однако у неё не получилось. Вернувшись обратно в компанию собутыльников, подозреваемая отдала телефон 37-летнему мужчине и попросила продать его. Горожанин в течении нескольких часов сбыл средство связи за 2 000 рублей.



В отношении злоумышленницы следователи полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении 37-летнего мужчины дознаватели возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом частью 1 статьи 175 «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».

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