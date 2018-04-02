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Информационный сайт города Гусева

17-летний житель Гусева украл из машины документы, чтобы продать их в интернете

2 апреля 2018, 12:31
17-летний житель Гусева украл из машины документы, чтобы продать их в интернете
В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» обратилась 37-летняя горожанка. Женщина сообщила полицейским, что из ее автомобиля пропали документы на данное транспортное средство.

По заявлению участковые уполномоченные начали проверку. Полицейские выяснили, что автомобиль был припаркован возле дома № 2 по улице Менделеева, неизвестный проник в салон разбив стекло водительской двери. Из седана пропали ПТС и свидетельство о регистрации транспортного средства. Стражи порядка проверили на причастность к данной краже лиц ранее судимых за совершение имущественных преступлений и установили, что к краже причастен 17-летний местный житель. Ранее парень уже был судимы за кражу. Злоумышленник пытался продать похищенные документы через объявление в интернете, а затем уничтожил их.

Дознавателями по заявлению потерпевшей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 325 Уголовного кодекса Российской Федерации «Похищение документов». Санкция данной статьи включает наказание в виде ареста на срок до трех месяцев.

Полицейские призывают жителей области! Не храните важные документы, деньги и ценности в салонах Ваших автомобилей! По возможности оборудуйте свои транспортные средства противоугонными сигнализациями.
полиция кража
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